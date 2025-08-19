Emmanuel Macron îl descrie pe Vladimir Putin drept ”un căpcăun la ușile noastre”. Ce îndemn are pentru europeni

Președintele Franței Emmanuel Macron vine cu un avertisment. Politicianul îl descrie pe șeful statului rus Vladimir Putin drept „un prădător, un căpcăun la uşile noastre”. Ce îndemn are, de fapt, pentru europeni.

ADVERTISEMENT

Emmanuel Macron îl descrie pe Vladimir Putin drept ”un căpcăun la uşile noastre”

Emmanuel Macron a oferit un interviu la finalul discuțiilor de la Washington între Donald Trump și liderii europeni. În cadrul acestuia a tras un semnal de alarmă legat de intențiile pe care le are șeful statului rus.

Cu această ocazie, politicianul în vârstă de 47 de ani l-a caracterizat pe acesta drept „un căpcăun la uşile noastre”. În plus, a mai punctat faptul că Vladimir Putin trebuie „să mânânce” teritorii pentru a supraviețui.

ADVERTISEMENT

„Din 2007-2008 (momentul în care Rusia putinistă a invadat Georgia – n. red.), preşedintele Putin rareori şi-a respectat angajamentele. A fost constant o putere destabilizatoare.

Şi a căutat să revizuiască frontierele pentru a-şi extinde puterea. Rusia a devenit durabil o putere destabilizatoare şi o potenţială ameninţare pentru mulţi dintre noi.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, inclusiv pentru propria supravieţuire, el trebuie să continue să mănânce. Asta este. Aşadar, este un prădător, un căpcăun la uşile noastre”, a spus Emmanuel Macron, într-un interviu pentru LCI, scrie .

ADVERTISEMENT

Ce sfat are Emmanuel Macron pentru cetățenii europeni

Emmanuel Macron are un sfat important pentru liderii europeni. Președintele francez îi îndeamnă pe aceștia să nu fie naivi legat de o posibilă amenințare care ar putea veni din partea Rusiei. este pregătit pentru un război la scară largă.

ADVERTISEMENT

„O ţară care investeşte 40% din bugetul său în astfel de echipamente, care a mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, nu va reveni la o stare de pace şi la un sistem democratic deschis peste noapte.

Nu spun că de mâine va fi atacată Franţa, dar, în cele din urmă, este o ameninţare pentru europeni. Nu trebuie să fim naivi”, a completat șeful statului francez, mai arată sursa menționată mai sus.

Anterior, într-un alt interviu, Emmanuel Macron a vorbit despre întâlnirile dintre Donald Trump și Vladimir Putin. A ținut să sublinieze faptul că nu împărtăşeşte optimismul președintelui american legat de posibilitatea de a se ajunge la un acord de pace între Rusia și Ucraina.