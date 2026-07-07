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Emmanuel Macron, intervenție imediată în scandalul dintre Mbappe și senatoarea din Paraguay. Președintele Franței, reacție oficială

Kylian Mbappe a fost jignit la foc automat de o senatoare din Paraguay, după eșecul țării sale în fața Franței în optimile CM 2026. Președintele Franței a ieșit public pentru a-i lua apărarea jucătorului.
Mihai Dragomir
07.07.2026 | 07:23
Emmanuel Macron interventie imediata in scandalul dintre Mbappe si senatoarea din Paraguay Presedintele Frantei reactie oficiala
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Emmanuel Macron, de partea lui Kylian Mbappe în conflictul cu senatoarea din Paraguay la CM 2026. Foto: Hepta.
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Franța a eliminat Paraguay în optimile CM 2026. După meci, senatoarea Celeste Amarilla i-a adresat cuvinte dure pe rețelele de socializare lui Kylian Mbappe. Jucătorul nu a rămas dator și a răspuns, însă acum a venit și rândul lui Emmanuel Macron, președintele Franței, să intervină în conflict.

Emmanuel Macron îi ia apărarea lui Kylian Mbappe în scandalul cu senatoarea din Paraguay

Franța s-a calificat în sferturile CM 2026 după 1-0 cu Paraguay în optimi. Unicul gol al partidei a fost semnat de Kylian Mbappe, care a transformat cu succes un penalty. Același jucător a fost implicat în mai multe conflicte pe teren cu adversarii săi, fapt ce i-a adus o ploaie de critici din partea unei senatoare din Paraguay.

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Celeste Amarilla a publicat pe rețelele sociale un mesaj cu un puternic caracter rasist. Aceasta l-a numit pe Mbappe „un camerunez colonizat care încearcă disperat să se dea drept francez” și a afirmat că jucătorii sud-americani ar fi trebuit să-l pălmuiască la finalul meciului. Căpitanul Franței i-a răspuns ferm, numind-o „o femeie josnică și nedemnă de funcția pe care o ocupă”, spunând despre naționala Paraguayului că a dat dovadă de onoare și că senatoarea le pătează imaginea.

În dispută a intervenit și Emmanuel Macron. Președintele Franței a ieșit public pentru a-i lua apărarea lui Mbappe, postând un mesaj de susținere în care a descris reacția fotbalistului drept „încă un gol, de această dată împotriva rasismului”, subliniind că în fața unor astfel de atacuri, valorile precum demnitatea și respectul trebuie să rămână neclintite.

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Mesajul de susținere al lui Emmanuel Macron pentru Kylian Mbappe

Redăm mai jos mesajul cu care președintele Franței a ieșit public în apărarea jucătorului de 27 de ani. „Încă un gol marcat de Kylian Mbappe, de această dată împotriva rasismului. Toată susținerea mea. Atunci când cuvintele devin murdare, valorile noastre rămân neclintite: demnitatea, respectul și fraternitatea”, a transmis Emmanuel Macron, pe social media.

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Luptă în trei pentru titlul de golgheter la CM 2026

Titlul de golgheter al Campionatului Mondial din acest an se dispută, în acest moment, între trei oameni: Erling Haaland (25 de ani), Kylian Mbappe (27 de ani) și Lionel Messi (39 de ani). Aceștia au marcat, fiecare, câte 7 goluri până acum.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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