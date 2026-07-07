Emmanuel Macron, intervenție imediată în scandalul dintre Mbappe și senatoarea din Paraguay. Președintele Franței, reacție oficială

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Franța a eliminat Paraguay în optimile CM 2026. După meci, senatoarea Celeste Amarilla i-a adresat cuvinte dure pe rețelele de socializare lui Kylian Mbappe. Jucătorul nu a rămas dator și a răspuns, însă acum a venit și rândul lui Emmanuel Macron, președintele Franței, să intervină în conflict.

Emmanuel Macron îi ia apărarea lui Kylian Mbappe în scandalul cu senatoarea din Paraguay

Unicul gol al partidei a fost semnat de Kylian Mbappe, care a transformat cu succes un penalty. fapt ce i-a adus o ploaie de critici din partea unei senatoare din Paraguay.

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. Aceasta l-a numit pe Mbappe „un camerunez colonizat care încearcă disperat să se dea drept francez” și a afirmat că jucătorii sud-americani ar fi trebuit să-l pălmuiască la finalul meciului. Căpitanul Franței i-a răspuns ferm, numind-o „o femeie josnică și nedemnă de funcția pe care o ocupă”, spunând despre naționala Paraguayului că a dat dovadă de onoare și că senatoarea le pătează imaginea.

În dispută a intervenit și Emmanuel Macron. Președintele Franței a ieșit public pentru a-i lua apărarea lui Mbappe, postând un mesaj de susținere în care a descris reacția fotbalistului drept „încă un gol, de această dată împotriva rasismului”, subliniind că în fața unor astfel de atacuri, valorile precum demnitatea și respectul trebuie să rămână neclintite.

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Mesajul de susținere al lui Emmanuel Macron pentru Kylian Mbappe

Redăm mai jos mesajul cu care președintele Franței a ieșit public în apărarea jucătorului de 27 de ani. „Încă un gol marcat de Kylian Mbappe, de această dată împotriva rasismului. Toată susținerea mea. Atunci când cuvintele devin murdare, valorile noastre rămân neclintite: demnitatea, respectul și fraternitatea”, a transmis Emmanuel Macron, pe social media.

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🚨 Emmanuel Macron: “Another goal by Kylian Mbappé, this time against racism”. “All my support. When words become dirty, our values stand firm: Dignity, Respect and Fraternity”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Luptă în trei pentru titlul de golgheter la CM 2026

: Erling Haaland (25 de ani), Kylian Mbappe (27 de ani) și Lionel Messi (39 de ani). Aceștia au marcat, fiecare, câte 7 goluri până acum.

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