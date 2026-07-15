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Emmanuel Macron, reacție imediată după umilința cu Spania. Cum a numit echipa lui Mbappe

Cum a reacționat, de fapt, Emmanuel Macron după ce Franța a fost eliminată în semifinalele Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
Iulian Stoica
15.07.2026 | 07:46
Emmanuel Macron reactie imediata dupa umilinta cu Spania Cum a numit echipa lui Mbappe
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Emmanuel Macron, reacție imediată după umilința cu Spania. Cum a numit echipa lui Mbappe. Foto: Colaj Fanatik
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Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic se apropie de marea finală, pe tablou mai rămânând doar două confruntări de importante: semifinala dintre Anglia și Argentina și marea finală din 19 iulie, meci în care Spania și-a asigurat deja prezența după ce a trecut de Franța cu scorul de 2-0.

Emmanuel Macron, reacție imediată după umilința cu Spania

Franța era văzută drept principala favorită la câștigarea trofeului, în condițiile în care Didier Deschamps a avut un lot fabulos la dispoziție. În ciuda acestui aspect, formația din Hexagon a fost eliminată în semifinalele competiției, după ce Oyarzabal și Porro au marcat golurile Spaniei.

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La scurt timp după fluierul final, Emmanuel Macron a ținut să o felicite pe Spania pentru calificarea în finala Campionatului Mondial. Președintele Franței a ținut să puncteze că generația convocată de Didier Deschamps are un potențial uriaș, astfel că, cel mai probabil, mai multe trofee vor fi cucerite în anii ce urmează.

„Felicitări Spaniei pentru calificare. Mulțumesc echipei Les Bleus pentru că ne-au reprezentat țara cu atâta dăruire. Înfrângerea din această seară este grea, dar această echipă este tânără și plină de potențial”, a transmis Emmanuel Macron pe contul oficial de X.

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Când are loc finala CM 2026

Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic își va desemna campioana duminică, 19 iulie. Spania așteaptă deja liniștită în marea finală după victoria obținută în fața Franței, în timp ce a doua finalistă se va decide miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, în duelul dintre Anglia și Argentina. Un lucru este cert: indiferent cine merge mai departe, ultimul act al CM 2026 promite să fie un spectacol de zile mari!

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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