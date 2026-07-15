Emmanuel Macron, reacție imediată după umilința cu Spania. Cum a numit echipa lui Mbappe

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Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic se apropie de marea finală, pe tablou mai rămânând doar două confruntări de importante: semifinala dintre Anglia și Argentina și marea finală din 19 iulie, meci în care Spania și-a asigurat deja prezența după ce a trecut de Franța cu scorul de 2-0.

Emmanuel Macron, reacție imediată după umilința cu Spania

Franța era văzută drept principala favorită la câștigarea trofeului, în condițiile în care Didier Deschamps a avut un lot fabulos la dispoziție. În ciuda acestui aspect, formația din Hexagon a fost eliminată în semifinalele competiției, după ce

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La scurt timp după fluierul final, Emmanuel Macron a ținut să o felicite pe Spania pentru calificarea în finala Campionatului Mondial. Președintele Franței a ținut să puncteze că generația convocată de Didier Deschamps are un potențial uriaș, astfel că, cel mai probabil, mai multe trofee vor fi cucerite în anii ce urmează.

„Felicitări Spaniei pentru calificare. Mulțumesc echipei Les Bleus pentru că ne-au reprezentat țara cu atâta dăruire. Înfrângerea din această seară este grea, dar această echipă este tânără și plină de potențial”, a transmis Emmanuel Macron pe contul oficial de X.

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Bravo à l’Espagne pour cette qualification. Merci aux Bleus d’avoir porté nos couleurs avec engagement. La défaite de ce soir est difficile, mais cette équipe est jeune et pleine d’avenir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)

Când are loc finala CM 2026

Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic își va desemna campioana duminică, 19 iulie. , în timp ce a doua finalistă se va decide miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, în duelul dintre Anglia și Argentina. Un lucru este cert: indiferent cine merge mai departe, ultimul act al CM 2026 promite să fie un spectacol de zile mari!

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