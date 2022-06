Emmanuel Macron vizitează România. Președintele Franței va saluta trupele aflate la porțile Ucrainei

Emmanuel Macron va sosi marți seară în România. Președintele francez este așteptat să aterizeze la baza militară Mihail Kogălniceanu, unde îi va saluta pe soldații săi, aflați aici.

De altfel, Franța conduce grupul de luptă al Alianței Nord-Atlantice de la baza militară Mihail Kogălniceanu. Aici sunt aproximativ 500 de soldați din teritoriu.

”Am fost mobilizat acum trei luni, la începutul lui martie, iar batalionul meu are acum în jur de 800 de militari, 500 sunt francezi, 300 belgieni. Am fost mobilizați la Constanța, la baza militară de la Kogălniceanu, iar acum am început mutarea la Cincu, unde grupul de luptă va fi desfășurat. Vor fi integrați soldați din mai multe state.

Acum sunt din Belgia, dar vor veni cu siguranță și din Olanda, iar cu timpul acest grup de luptă va integra și mai mulți soldați din exterior, astfel încât în final să ajungem la un efectiv de 1.000 de oameni”, spunea la finalul lunii mai colonelul Vincent Minguet, comandantul Grupului de luptă al NATO din România, scrie

, iar miercuri dimineață se va vedea și cu președintele Klaus Iohannis.

Ulterior, va pleca în Republica Moldova, dar nu înainte de a transmite un ”mesaj foarte clar al angajamentului nostru faţă de aliaţii din NATO şi partenerii europeni”, informează președinția franceză.

Care este, mai exact, scopul vizitei lui Emmanuel Macron în România

Potrivit presa străină precizează că prin noua vizită în România, Emmanuel Macron arată susținerea pentru unul dintre cele mai expuse state în . Acest lucru a fost confirmat și de ministrul MAE, Bogdan Aurescu.

”O vizită extrem de importantă, care confirmă sprijinul pe care Franţa îl acordă posturii de descurajare şi apărare a NATO pe Flancul Estic, inclusiv prin contribuţia substanţială pe care Franţa, la solicitarea României, prin demersurile făcute de preşedintele Iohannis, a adus-o prin Grupul de luptă pe care Franţa îl conduce ca naţiune-cadru şi la care participă cu un număr de aproape 600 de militari.

(…) Noi avem un parteneriat strategic extrem de solid cu Franţa, care se cuantifică şi printr-o relaţie comercială şi de investiţii foarte importantă, printr-o relaţie interumană, prin legături istorice şi de prietenie foarte solide”, a afirmat Bogdan Aurescu la Digi 24.