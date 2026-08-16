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Emmanuel Yeboah era în ofsaid, dar Corvinului i s-a validat golul de 2-0 cu CFR Cluj. Fază nebună de arbitraj la Arad. Video

Emmanuel Yeboah, fostul atacant de la CFR Cluj, era să compromită golul de 2-0 al Corvinului. Actualul jucător al hunedorenilor era în ofsaid când a împins mingea în plasă
Cristian Măciucă
16.08.2026 | 23:15
Emmanuel Yeboah era in ofsaid dar Corvinului i sa validat golul de 20 cu CFR Cluj Faza nebuna de arbitraj la Arad Video
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Emmanuel Yeboah era în ofsaid, dar Corvinulu i s-a validat golul de 2-0 cu CFR Cluj. Fază nebună de arbitraj la Arad. FOTO: Fanatik
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Meciul dintre Corvinul Hunedoara și CFR Cluj, disputat la Arad, a oferit una dintre cele mai nebune faze de arbitraj din SuperLiga României. Emmanuel Yeboah era în ofsaid, când a împins mingea în plasă la golul de 2-0. Cu toate acestea, reușita nou-promovatei a fost validată de brigada lui Ionuț Coza.

De ce a fost validat, de fapt, golul de 2-0 al Corvinului cu CFR Cluj, deși Emmanuel Yeboah era în ofsaid

În minutul 71 al meciului dintre Corvinul Hunedoara și CFR Cluj, echipa lui Florin Maxim a făcut 2-0. La un corner, Mihajlo Ivancevic a profitat de eroarea lui Octavian Vâlceanu și a trimis mingea printre picioarele portarului. Balonul s-a scurs spre poarta goală, iar Emmanuel Yeboah a venit și l-a șutat cu forță în plasă.

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Reluările TV au arătat că vârful ghanez era în ofsaid în momentul în care mingea a plecat din piciorul lui Ivancevic. Faza a fost analizată la VAR timp de două minute, dar golul a fost validat. Norocul lui Yeboah și al Corvinului a fost că mingea a trecut linia porții cu întreaga circumferință înainte să fie atinsă de atacantul gazdelor. Astfel, pe lista marcatorilor a fost trecut numele fundașului sârb Mihajlo Ivancevic. – vezi VIDEO

Ce spunea Yeboah înaintea duelului cu CFR Cluj

Emmanuel Yeboah a fost titular în meciul cu CFR Cluj, fosta sa echipă, pentru care a jucat timp de un an în perioada 2022-2023. El a plecat din Gruia în urmă cu trei ani, când Brondy l-a cumpărat cu 1.800.000 de euro. În 53 de apariții pentru „feroviari”, ghanezul a marcat 5 goluri și a dat 3 assist-uri.

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„Mă bucur să joc împotriva lui CFR Cluj. Este fosta mea echipă. A fost bine pentru mine acolo. Iubesc CFR Cluj. Dar acum e un alt meci. Vreau să câștigăm 3 puncte. Nu e vorba despre trecut, nu e vorba despre nimic. Vreau doar să câștigăm cele 3 puncte și nimic mai mult. Nu ne uităm la ce probleme adversarii. Noi ne concetrăm doar pe ceea ce avem noi de făcut și vrem să câștigăm cele 3 puncte”, a transmis Emmanuel Yeboah la conferința de presă de dinaintea partidei.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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