Emoție pe Arena Națională! Răzvan Lucescu a început să plângă când suporterii lui Dinamo i-au scandat numele lui Mircea Lucescu. Video

Suporterii lui Dinamo , una dintre cele mai mari legende din istoria clubului, așa cu se cuvine și au venit în număr de câteva sute la Arena Națională pentru a-i aduce un omagiu acestuia.

Răzvan Lucescu, emoționant până la lacrimi de fanii lui Dinamo

Fanii lui Dinamo din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud nu l-au uitat pe Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pentru club atât ca jucător, cât și ca antrenor, și care a dat o mână de ajutor echipei ori de câte ori a avut ocazia. După ce au așteptat zeci de minute și au avut un comportament exemplar, aceștia au cinstit cum se cuvine memoria celui care a fost „Il Luce”.

Suporterii formației din Ștefan cel Mare au venit cu o pânză pe care era afișat chipul lui Mircea Lucescu. Aceștia au depus și mai multe coroane de flori la căpătâiul fostului selecționer. Cel mai impresionant moment a fost acela când fanii i-au scandat , moment în care emoțiile l-au copleșit pe Răzvan Lucescu, cel care nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„Il Luce – simbol al respectului și al unei minți sclipitoare / Mentor și reper pentru generațiile viitoare”, a fost mesajul afișat de către fanii câinilor pe un banner la Arena Națională.

Răzvan Lucescu crying when Dinamo fans chant Mircea Lucescu’s name. — Alecu Mihai (@AlecuMihai12)

Mircea Lucescu, o legendă a clubului Dinamo atât ca jucător, cât și ca antrenor

Activitatea lui Mircea Lucescu la Dinamo București reprezintă una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului din Ștefan cel Mare, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Ca fotbalist, Lucescu a devenit simbolul generației anilor ’60–’70, contribuind decisiv la câștigarea mai multor titluri de campion.

Ulterior, ca antrenor, Mircea Lucescu a continuat să scrie istorie la Dinamo, cucerind titlul de campion al României în sezonul 1989–1990 și promovând un stil modern de joc. Sub conducerea sa, echipa a reușit rezultate solide atât în campionat, cât și în competițiile europene, unde a bifat o semifinală de Cupa Cupelor, iar astfel Lucescu a contribuit la formarea unor jucători valoroși ce ulterior au devenit și ei o parte importantă din istoria clubului din Ștefan cel Mare.