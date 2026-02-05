Sport

Puștiul-minune al Universității Craiova i-a pus gând rău lui Dinamo, după golul cu Oțelul: „Vreau să marchez și cu ei”

David Matei a oferit o primă reacție după ce a înscris golul decisiv în partida Universitatea Craiova - Oțelul 1-0. Ce a declarat despre meciul cu Dinamo.
Mihai Alecu
05.02.2026 | 20:56
Pustiulminune al Universitatii Craiova ia pus gand rau lui Dinamo dupa golul cu Otelul Vreau sa marchez si cu ei
ULTIMA ORĂ
David Matei a reacționat la finalul partidei Universitatea Craiova - Oțelul 1-0. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

David Matei a fost eroul Universității Craiova în partida cu Oțelul Galați. Tânărul fotbalist a înscris unicul gol al întâlnirii, iar gruparea din Bănie a revenit pe primul loc în Superliga. La final, Matei a vorbit despre următorul meci al oltenilor, cel cu Dinamo, dar și despre accidentarea din cauza căreia a părăsit terenul

UPDATE: Ce a declarat David Matei după golul decisiv înscris contra Oțelului

David Matei a declarat că jucătorii Craiovei sunt deja cu gândul la meciul cu Dinamo, care se va disputa luni seară, de la ora 20:00. Tânărul fotbalist a dezvăluit că își dorește să marcheze și în acel duel, așadar accidentarea suferită contra Oțelului nu este una atât de gravă. „Cel mai important e că a câștigat echipa. Gândul nostru acum e doar la meciul cu Dinamo. Clar, e un derby, toată lumea își dorește să câștige.

ADVERTISEMENT

Suntem foarte montați. Am fost omul potrivit la momentul potrivit. Mă simt foarte bine.De la conducere la jucători, la staff-ul tehnic, toată lumea mi-a dat încredere! Asta e cel mai important. Obiectivul meu e să prind cât mai multe minute și să marchez. Normal, îmi doresc să marchez și cu Dinamo. În orice derby și în orice meci îmi doresc să marchez”, a afirmat Matei, conform Digi Sport.

David Matei, perla Universității Craiova, decisiv în duelul cu Oțelul Galați

Echipa condusă de Filipe Coelho s-a chinuit în prima repriză să găsească drumul către gol, iar descătușarea a venit în partea a doua, chiar din partea celui mai tânăr jucător din echipă, David Matei. Mijlocașul formației din Bănie, care este considerat a fi un viitor fotbalist de națională, confirmă încrederea primită și chiar livrează în momente decisive așa cum a fost partida cu Oțelul.

ADVERTISEMENT
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere...
Digi24.ro
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3

În minutul 61 al duelului din Bănie, Nsimba a fost lansat în adâncime, a păcălit jocul la ofsaid al oaspeților și a scăpat singur către poartă. A dat un șut-centrare, puternic, iar Dur-Bozoancă a respins mingea în față, iar David Matei, venit singur, a tras plasat, de la aproximativ 11 metri, și a reușit să deschidă scorul.

ADVERTISEMENT
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o...
Digisport.ro
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă

De altfel, tânărul jucător luat în vară, de la Steaua, din liga secundă, a mai fost aproape să marcheze o dată, în primele 45 de minute. Atunci, după mai multe combinații rapide, balonul a ajuns la David Matei, care a tras, de la marginea careului, cu stângul, la colțul lung, însă Dur-Bozoancă a fost la post și a reușit să respingă execuția tânărului său adversar. Scenariul s-a repetat și în minutul 76, când Matei a tras de la marginea careului și s-a lovit din nou de opoziția portarului de la Oțelul.

  • 18 meciuri, 3 goluri și 1 pasă decisivă are David Matei la Universitatea Craiova în SuperLiga

David Matei a ieșit accidentat din meciul cu Oțelul

În minutul 80, David Matei a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unor probleme medicale. Mijlocașul a fost vizibil afectat de efortul făcut și cu doar câteva minute înainte s-a prăbușit pe gazon și a primit îngrijiri medicale. Luca Băsceanu, un alt tânăr bine cotat al oltenilor, a intrat în locul lui David Matei.

ADVERTISEMENT

Reamintim faptul că David Matei a crescut la juniorii de la Dinamo și Steaua, iar trupa din Ghencea l-a cedat în vară pentru o sumă infimă, 75.000 de euro, investiție care a fost deja una care a confirmat pentru olteni.

Gică Craioveanu i-a comparat pe jucătorii Universităţii Craiova cu „galacticii”, după 1-0 cu...
Fanatik
Gică Craioveanu i-a comparat pe jucătorii Universităţii Craiova cu „galacticii”, după 1-0 cu Oțelul: „Am văzut asta la Real Madrid anul trecut”
CCA a decis, după scandalul din tur: cine arbitrează Dinamo – Universitatea Craiova
Fanatik
CCA a decis, după scandalul din tur: cine arbitrează Dinamo – Universitatea Craiova
SuperLiga, live blog etapa 25. FCSB – FC Botoșani 0-0. Crețu trimite în...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 25. FCSB – FC Botoșani 0-0. Crețu trimite în bară!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl...
iamsport.ro
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl dorește insistent pe român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!