Puștiul-minune al Universității Craiova i-a pus gând rău lui Dinamo, după golul cu Oțelul: „Vreau să marchez și cu ei”

ADVERTISEMENT

David Matei a fost eroul Universității Craiova în partida cu Oțelul Galați. Tânărul fotbalist a înscris unicul gol al întâlnirii, iar gruparea din Bănie a revenit pe primul loc în Superliga. La final, Matei a vorbit despre următorul meci al oltenilor, cel cu Dinamo, dar și despre accidentarea din cauza căreia a părăsit terenul

David Matei a declarat că jucătorii Craiovei sunt deja cu gândul la meciul cu Dinamo, care se va disputa luni seară, de la ora 20:00. Tânărul fotbalist a dezvăluit că își dorește să marcheze și în acel duel, așadar accidentarea suferită contra Oțelului nu este una atât de gravă. „Cel mai important e că a câștigat echipa. Gândul nostru acum e doar la meciul cu Dinamo. Clar, e un derby, toată lumea își dorește să câștige.

ADVERTISEMENT

Suntem foarte montați. Am fost omul potrivit la momentul potrivit. Mă simt foarte bine.De la conducere la jucători, la staff-ul tehnic, toată lumea mi-a dat încredere! Asta e cel mai important. Obiectivul meu e să prind cât mai multe minute și să marchez. Normal, îmi doresc să marchez și cu Dinamo. În orice derby și în orice meci îmi doresc să marchez”, a afirmat Matei, conform .

David Matei, perla Universității Craiova, decisiv în duelul cu Oțelul Galați

Echipa condusă de Filipe Coelho s-a chinuit în prima repriză să găsească drumul către gol, iar descătușarea a venit în partea a doua, chiar din partea celui mai tânăr jucător din echipă, David Matei. Mijlocașul formației din Bănie, care este considerat a fi un viitor fotbalist de națională, confirmă încrederea primită și chiar livrează în momente decisive așa cum a fost .

ADVERTISEMENT

În minutul 61 al duelului din Bănie, Nsimba a fost lansat în adâncime, a păcălit jocul la ofsaid al oaspeților și a scăpat singur către poartă. A dat un șut-centrare, puternic, iar Dur-Bozoancă a respins mingea în față, iar David Matei, venit singur, a tras plasat, de la aproximativ 11 metri, și a reușit să deschidă scorul.

ADVERTISEMENT

De altfel, tânărul jucător luat în vară, de la Steaua, din liga secundă, a mai fost aproape să marcheze o dată, în primele 45 de minute. Atunci, după mai multe combinații rapide, balonul a ajuns la David Matei, care a tras, de la marginea careului, cu stângul, la colțul lung, însă Dur-Bozoancă a fost la post și a reușit să respingă execuția tânărului său adversar. Scenariul s-a repetat și în minutul 76, când Matei a tras de la marginea careului și s-a lovit din nou de opoziția portarului de la Oțelul.

18 meciuri, 3 goluri și 1 pasă decisivă are David Matei la Universitatea Craiova în SuperLiga

David Matei a ieșit accidentat din meciul cu Oțelul

În minutul 80, a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unor probleme medicale. Mijlocașul a fost vizibil afectat de efortul făcut și cu doar câteva minute înainte s-a prăbușit pe gazon și a primit îngrijiri medicale. Luca Băsceanu, un alt tânăr bine cotat al oltenilor, a intrat în locul lui David Matei.

ADVERTISEMENT

Reamintim faptul că David Matei a crescut la juniorii de la Dinamo și Steaua, iar trupa din Ghencea l-a cedat în vară pentru o sumă infimă, 75.000 de euro, investiție care a fost deja una care a confirmat pentru olteni.