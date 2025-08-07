Emoții înainte de CFR Cluj – Braga! Probleme cu VAR-ul în Gruia: arbitrii s-au chinuit un sfert de oră

, în prima manșă a turului 3 preliminar din UEFA Europa League. Partida are loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” și a fost precedată de câteva probleme de ordin tehnic, la sistemul VAR.

Probleme cu VAR-ul, înainte de CFR Cluj – Braga

CFR Cluj are meci dificil în Gruia, . Prima manșă din a fost precedată de câteva probleme de ordin tehnic.

Reporterii FANATIK au sesizat mai multe probleme cu sistemul VAR înaintea jocului. Concret, ar fi vorba despre sistemul de comunicație al celor care se află în interiorul camerei VAR și care nu funcționează.

Timp de 15 minute, s-a lucrat pentru remedierea problemei. Arbitrul de centru a efectuat mai multe teste și diverse fire au fost schimbate în încercarea de a soluționa problema.

CFR Cluj – Sporting Braga începe de la ora 19:30 și este cel mai tare meci pe care echipa lui Dan Petrescu îl joacă în acest sezon. Miza acestei duble este calificarea în play-off.

Cum arată echipele de start la CFR Cluj – Sporting Braga

CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Sinyan, Matei Ilie, Camora – Fică, Djokovic, Korenica – Nkololo, Munteanu, Postolachi. Rezerve: Micai, Abeid, Leo Bolgado, Deac, Simao, Badamosi, Gjorgjievski, Keita, Cordea, Kresic, Kun, Grigor. Antrenor: Dan Petrescu

Braga: Hornicek – Gomez, Oliveira, Niakate, Lagerbielke – Joao Moutinho, Horta, Gorby – Dorgeles, Navarro, Zalazar. Rezerve: Sa, Bellaarouch, Lela, Carvalho, Fernandes, Ouazzani, Gharbi, Moscardo, Victor, Mbi, Rodrigues, Vidigal. Antrenor: Carlos Vicens