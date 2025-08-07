Sport

Emoții înainte de CFR Cluj – Braga! Probleme cu VAR-ul în Gruia: arbitrii s-au chinuit un sfert de oră

Emoții înaintea startului partidei dintre CFR Cluj și Sporting Braga, din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Ce probleme s-au sesizat la sistemul VAR.
Alex Bodnariu, Daniel Işvanca
07.08.2025 | 19:18
Probleme cu sistemul VAR înainte de CFR Cluj - Sporting Braga FOTO: Fanatik

CFR Cluj o înfruntă pe Sporting Braga, în prima manșă a turului 3 preliminar din UEFA Europa League. Partida are loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” și a fost precedată de câteva probleme de ordin tehnic, la sistemul VAR.

Probleme cu VAR-ul, înainte de CFR Cluj – Braga

CFR Cluj are meci dificil în Gruia, împotriva celor de la Sporting Braga. Prima manșă din turul 3 preliminar al UEFA Europa League a fost precedată de câteva probleme de ordin tehnic.

Reporterii FANATIK au sesizat mai multe probleme cu sistemul VAR înaintea jocului. Concret, ar fi vorba despre sistemul de comunicație al celor care se află în interiorul camerei VAR și care nu funcționează.

Timp de 15 minute, s-a lucrat pentru remedierea problemei. Arbitrul de centru a efectuat mai multe teste și diverse fire au fost schimbate în încercarea de a soluționa problema.

CFR Cluj – Sporting Braga începe de la ora 19:30 și este cel mai tare meci pe care echipa lui Dan Petrescu îl joacă în acest sezon. Miza acestei duble este calificarea în play-off.

Cum arată echipele de start la CFR Cluj – Sporting Braga

  • CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Sinyan, Matei Ilie, Camora – Fică, Djokovic, Korenica – Nkololo, Munteanu, Postolachi. Rezerve: Micai, Abeid, Leo Bolgado, Deac, Simao, Badamosi, Gjorgjievski, Keita, Cordea, Kresic, Kun, Grigor. Antrenor: Dan Petrescu
  • Braga: Hornicek – Gomez, Oliveira, Niakate, Lagerbielke – Joao Moutinho, Horta, Gorby – Dorgeles, Navarro, Zalazar. Rezerve: Sa, Bellaarouch, Lela, Carvalho, Fernandes, Ouazzani, Gharbi, Moscardo, Victor, Mbi, Rodrigues, Vidigal. Antrenor: Carlos Vicens
