Emoții înainte de CFR Cluj – Braga! Probleme cu VAR-ul în Gruia: arbitrii s-au chinuit un sfert de oră

CFR Cluj o înfruntă pe Sporting Braga, în prima manșă a turului 3 preliminar din UEFA Europa League. Partida are loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” și a fost precedată de câteva probleme de ordin tehnic, la sistemul VAR.
Reporterii FANATIK au sesizat mai multe probleme cu sistemul VAR înaintea jocului. Concret, ar fi vorba despre sistemul de comunicație al celor care se află în interiorul camerei VAR și care nu funcționează.
Timp de 15 minute, s-a lucrat pentru remedierea problemei. Arbitrul de centru a efectuat mai multe teste și diverse fire au fost schimbate în încercarea de a soluționa problema.
CFR Cluj – Sporting Braga începe de la ora 19:30 și este cel mai tare meci pe care echipa lui Dan Petrescu îl joacă în acest sezon. Miza acestei duble este calificarea în play-off.