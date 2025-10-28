Emoții înainte de CS Dinamo – FC Dinamo din Cupa României: “Real Madrid II a eliminat prima echipă în Cupa Spaniei”

ADVERTISEMENT

Dinamo se duelează marți seară în grupa din Cupa României cu echipa aparținând Clubului Sportiv din „Ștefan cel Mare”, cea din Liga 2, antrenată de Florin Bratu, care în prezent are împrumutați câțiva jucători chiar de la formația din Superliga.

Caz celebru în istorie, amintit înainte de CS Dinamo – Dinamo din Cupa României. Cum a pierdut Real Madrid în fața „satelitului” Castilla

Destul de recent, mai exact în toamna anului 2016, formația alb-roșie s-a duelat în aceeași competiție chiar cu „sora sa mai mică”, Dinamo 2. Se întâmpla bineînțeles înainte ca „satelitul” să fie desființat după puțin timp,

În acest context, în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, jurnalistul Marius Mitran a readus în atenția opiniei publice un eveniment asemănător, extrem de cunoscut la nivel internațional, petrecut în urmă cu mai mult timp:

„Știi că s-a întâmplat în istorie. Castilla, care e echipa a doua a Realului, a eliminat Realul din Copa del Rey. Aici nu e cu eliminare, acolo a fost cu eliminare”.

Cum vede Andrei Nicolescu meciul CS Dinamo – Dinamo din Cupa României. Surpriza pregătită fanilor

În cadrul unei intervenții video la FANATIK SUPERLIGA, președintele „câinilor” a dezvăluit ce eveniment special urmează să fie pus în scenă cu ocazia acestui meci. De asemenea, el a punctat și că se așteaptă în principiu la o misiune destul de dificilă pentru jucătorii lui Zeljko Kopic.

„Am încercat să facem un eveniment special din asta, cu un echipament special, și noi, și CS-ul. Nu știu, e un meci oficial. Îl facem, fiecare dintre noi vom purta un echipament special pentru acest meci. Noi roșu, ei alb complet.

Va fi un meci foarte greu. Îl știu pe Florin (n.r. Bratu) și își va dori foarte tare să câștige și trebuie să fim foarte, foarte atenți. Asta discutam și cu Mister (n.r. Zeljko Kopic). Deși pare așa pace și prietenie, va fi foarte, foarte greu.

Nu, nu cred că se pune problema (n.r. ca CS Dinamo să aibă suporteri la acest meci), cred că doar PCH-ul va fi prezent. Vom vedea, nu știu exact câte bilete s-au vândut, dar prețurile sunt foarte, foarte accesibile, ora e accesibilă. Ne-am și dorit să nu fie ora 17:00, să încurce oamenii care sunt la muncă, la birou.

Știu că Florin își va face temele foarte bine. Sunt jucătorii noștri acolo, care își doresc și ei să demonstreze. (n.r. Dacă acest meci reprezintă un caz unic în fotbalul mondial) Nu știu, nici nu m-a interesat și cred că nici nu stârnește vreo discuție aprinsă, cum se stârnește în alte părți”,

Ce se mai întâmplă cu marea unire așteptată la Dinamo

De asemenea, cu aceeași ocazie, Nicolescu a reiterat că există o relație foarte bună între cele două entități fotbalistice din „Ștefan cel Mare” și, în plus, a transmis că în continuare :

„Noi în continuare suntem în zona aceea în care așteptăm un semn de la minister pentru a ne duce să avem o discuție deschisă despre o posibilitate de colaborare.

Da, e foarte straniu, normal, dar asta a fost. Ei și-au dorit să aibă și o echipă de seniori, nu am putut să facem acea fuziune prin absorbție prin care echipa să devină a doua echipă a noastră.

Probabil era și mai ciudat dacă jucam Dinamo 1 – Dinamo 2. S-a mai întâmplat o dată (n.r. în 2016). Eu mă gândesc că la un moment dat ambele echipe vor scanda alături de galerie. Probabil, nu știu.

Ne interesează Cupa anul ăsta. Ne interesează un parcurs acolo și să vedem, în funcție de ce se întâmplă”.