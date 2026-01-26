Sport

Emoții la Galați! Meciul s-a reluat după ce nocturna a picat la Oțelul – Csikszereda. Ce spune regulamentul

Microbiștii din Galați trec prin emoții teribile în duelul cu Csikszereda. Deși favoriții conduceau cu 3-0, echipa ar putea pierde la „masa verde”. Ce spune regulamentul după ce a picat nocturna.
Iulian Stoica
26.01.2026 | 18:58
Oțelul riscă să piardă cu 0-3 după ce nocturna a picat în meciul cu Csikszereda. Sursă foto: Colaj Fanatik
Oțelul se duelează cu Csikszereda în etapa 23 din SuperLiga. În minutul 81, la scorul de 3-0 pentru gazde, nocturna a picat. Deși meciul părea adjudecat, gălățenii se pot lovi de o decizie dură dacă nu vor remedia problemele.

Emoții mari la Galați! A picat nocturna la 3-0 pentru Oțelul cu Csikszereda

Luni, 26 ianuarie, ne aduce ultimele două partide din etapa 23. Primul duel al zilei este cel dintre Oțelul și Csikszereda. Deși gazdele păreau să învingă fără probleme, partida ar putea lua o cu totul altă întorsătură.

În minutul 81 al înfruntării, la scorul de 3-0, nocturna de pe stadionul „Municipal” a cedat. Deși Oțelul conducea pe tabelă, gălățenii pot primi o veste teribilă, anume înfrângerea la „masa verde”.

Potrivit regulamentului, Oțelul are o oră la dispoziție, din momentul întreruperii, pentru a pune în funcțiune nocturna. În caz contrar, echipa gazdă pierde meciul la „masa verde”, 0-3.

Daniel Pancu, protagonist într-o înfrângere la „masa verde”

CFR Cluj s-a impus în deplasare pe Arena Națională, scor 4-1 în fața FCSB. Cu Daniel Pancu pe banca tehnică, ardelenii au cunoscut o cu totul altă față și au ajuns la patru victorii consecutive.

În ciuda succesului cunoscut la Cluj, Daniel Pancu nu s-a bucurat mereu de victorii. Tehnicianul ardelenilor a fost protagonist într-o înfrângere la „masa verde” în SuperLiga din cauza problemelor la nocturnă.

Acest lucru s-a întâmplat pe 1 noiembrie 2020. În minutul 54 al întâlnirii de pe „Copou”, nocturna stadionului din Iași ceda. Deși partida era 2-1 la momentul întreruperii, Viitorul Constanța s-a impus ulterior cu 0-3, la „masa verde”

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
