Emoții mari pentru FCSB și CFR Cluj în lupta pentru play-off. Secretul liderului U Craiova: „Mirel și-a făcut o echipă după chipul și asemănarea lui!”

Universitatea Craiova a început excelent noul sezon din SuperLiga, pe când FCSB și CFR Cluj suferă în debutul acestei stagiuni. Analiștii FANATIK consideră că un aport important în forma oltenilor este adus de Mirel Rădoi, tehnicianul știind cum să pună problema și după meciurile mai puțin reușite.

Emoții mari pentru FCSB și CFR Cluj în lupta pentru play-off. Secretul liderului U Craiova

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste, Marius Mitran, Mihai Stoichiță și Bănel Nicoliță

Subiectul a fost abordat de Mihai Stoichiță: „Lupta la play-off nu e încă încheiată. În mod normal, după valoarea lor, le-aș vedea în play-off. Sunt probleme însă la cum se comportă la meciurile de campionat. Dacă amâni de la etapă la etapă revirimentul echipei și îl realizezi, te îndepărtezi din ce în ce mai mult de Craiova. Trebuie să le băgăm și pe Rapid, pe Dinamo la calcule.

Problema care se pune e la o echipă care își dorește să câștige titlul e că la echipe precum Craiova, Rapidul, FCSB, Dinamo și CFR imaginea e copleșitoare uneori. Uitați-vă că la un meci la FCSB sau CFR stadionul este plin, pentru că imaginea este aceeași.

La Galați, Botoșani, lumea vine, pentru că respectă și imaginea echipei, istoricul, blazonul și tot ce vreți voi. Acest lucru ar trebui să îi ajute în aceste momente grele pe care le au. Uitați-vă la Craiova, a suferit ani de-a rând până la a merge spre un obiectiv pe care îl așteaptă de 35 de ani”.

„Suporterul oltean încă are în genă o neîncredere”

Cristi Coste a venit cu un exemplu pro-Craiova din meciul cu Istanbul Bașakșehir: „Suporterul oltean încă are în genă o neîncredere. O spun sincer, chiar dacă pare o excepție. Când a deschis scorul Bașakșehir, am auzit oameni în jurul meu care au spus că nu se poate, că iar ne bat ăștia. Era minutul 6, erau lângă mine… Bine că a fost egalarea rapidă”.

Mihai Stoichiță a revenit asupra subiectului: „Te-ai uitat la ce s-a întâmplat în teren? Bașakșehir a dat gol, iar jucătorii Craiovei au luat mingea din poartă și au plecat în sprint spre centru. M-am uitat la Rădoi, că mă interesează și reacțiile antrenorilor din România. Rădoi era un tip care nu emana deznădejde că a primit gol. Părea că nu are nicio problemă, gesturile lui au fost de reîncărcare a echipei pentru un rezultat pozitiv, ceea ce s-a și văzut.

Ce e interesant la Craiova? Are o siguranță a rezultatului pe care e primită fie de la conducere, fie de la Mirel, ori de la spectatori. Nu mai vezi momente de relaxare la ei, sunt încrâncenați de la început la sfârșit. Singurul care mai zâmbește este Baiaram. El e singurul care dă gol și mai zâmbește. Chiar o să-i spun azi, când mă duc la Mogoșoaia. E o echipă care își canalizează toate energiile către un singur țel. Probabil că în vestiar, atunci când vorbesc între ei, nu există un alt discurs față de câștigarea campionatului”.

Aspectul esențial privitor la mentalitatea lui Mirel Rădoi ca antrenor

Modeatorul Cristi Coste a punctat mentalitatea lui Mirel Rădoi: „Pe Rădoi l-am urmărit și am văzut că are o mentalitate vizavi de cum organizează jocul. Când marchează, vrea rapid al doilea gol. E perioada de 120 de secunde în care trebuie să se mai ducă încă o dată. Așa s-a întâmplat cu Trnava! Acum, cu Istanbul Bașakșehir a fost mentalitatea că trebuie să marcheze rapid după ce au primit gol.

Asta a fost în teren, când jucătorii nu au simțit că au luat gol și au reacționat imediat. În tribune încă se educă fanul oltean, să știe că echipa aceasta e diferită de cea din anii trecuți”.

„Așa era Mirel și când era jucător! Și-a făcut o echipă după caracterul lui”

Bănel Nicoliță s-a alăturat discuției: „Așa era Mirel și când era jucător! Dădeam gol și spunea imediat să marcăm 2-3 goluri, ca să avem jocul liniștit. Eu cred că Mirel și-a făcut o echipă după caracterul lui! Cu seriozitate, cu concentrare! A început să sufere în momentul în care sunt dominați. Ei înainte nu suportau acest lucru și făceau foarte multe greșeli. Ei, acum se apără foarte bine în zonă și nu mai fac greșeli”.

Marius Mitran a intervenit și a surprins schimbarea lui Mirel Rădoi: „A ajuns și la o maturitate de tip care are un anumit tip de rafinament, lucru pe care nu îl bănuiam. Mie mi se pare că reacția lui de aseară, în care a explicat ce s-a întâmplat la Botoșani, este tipică pentru a reda băieților lui că nu s-a întâmplat nimic rău cu acest egal. El scoate toată povestea meciului de pe teren, nu vine cu nicio explicație de pe teren care să-i acuze pe băieții lui și inventează o poveste. Anume că vestiarul nu avea hârtie igienică. că ar fi semnat pentru un egal oricând, doar să plece de acolo, asta pentru a le da ideea că a fost bine. Asta a făcut el, a dus discuția în altă parte.

Foarte rar vezi oameni care să apeleze la asemenea rotițe, să apese pe asemenea butoane pentru a-și scoate echipa. E o diferență mare față chiar de el însuși. Să ne aducem aminte de acum doi ani, de la meciul din Cupă de la Slatna, când vine și spune că Andrei Ivan și mai mulți jucători au greșit”.

Un exemplu mai recent în acest sens

Cristi Coste a oferit un exemplu mai recent: „Nu te duce așa departe, până la meciul de la Statna. Du-te la meciul de la Sarajevo, când el a spus că le-a transmis jucătorilor tot ce trebuia, că ei răspund, că le-a spus, dar ei nu au înțeles. Reacția lui la cald asta a fost, ca la Slatna”.

Marius Mitran a închis subiectul și a transmis că și Mihai Rotaru are o implicare importantă: „Atunci i-a dat o lecție, sau a încercat să facă ceea ce a făcut el la Botoșani, Mihai Rotaru, a încercat să ducă discuția în altă parte. A venit atunci cu o mare înțelepciune, o mare bunătate”.