Emoții mari pentru Mircea Lucescu înainte de Turcia – România! Un „tricolor” nu s-a putut antrena în ultimele zile din cauza unui virus

Virgil Ghiță a fost om de bază pentru Hannover în acest sezon de Zweite Bundesliga. Internaționalul român ratase o singură partidă înainte de meciul cu Schalke, din cauza cumulului de cartonașe galbene, însă în partida de pe 15 martie a fost lăsat pe banca de rezerve din cauza unei probleme medicale.

Virgil Ghiță, rezervă din cauza unui virus! Care este starea de sănătate a internaționalului român

Încă nu este clar care va fi cuplul de fundași centrali pe care Mircea Lucescu se va baza în barajul cu Turcia sau dacă „Il Luce” va folosi un sistem cu trei stoperi, însă Virgil Ghiță este clar una dintre variantele pentru titularizare, pe lângă Radu Drăgușin, care a prins multe minute pentru Spurs în ultimele săptămâni.

Totuși, românul a dat mari emoții selecționerului la ultimul meci, când a rămas doar pe banca de rezerve. A fost prima etapă în care Ghiță nu a prins niciun minut pentru Hannover, deși nu a fost suspendat. Stoperul are probleme de natură medicală, cauzate de un virus la stomac, care nu l-a lăsat să se antreneze normal.

El a fost apt pentru antrenament la intensitate normală doar în ultimele două zile, iar antrenorul a decis să nu-l folosească în partida cu Schalke, pe care Hannover a terminat-o la egalitate, 2-2. Vestea bună este că această problemă nu este una gravă, iar Ghiță deja se simte bine și cel mai probabil va juca în ultima etapă dinaintea pauzei internaționale.

Ghiță ar putea prinde un contract pe bani mulți începând cu sezonul viitor

, însă situația în clasament este extrem de complicată. Primele cinci poziții sunt despărțite de doar cinci puncte. Schalke, liderul, are 51 de puncte, în timp ce Hannover are 46 de puncte. La finalul sezonului, doar primele două promovează direct, în timp ce locul trei joacă un baraj în dublă manșă cu o echipă din prima divizie.

Totuși, Ghiță ar putea alege să plece de la echipă indiferent ce se va întâmpla la finalul sezonului. Din informațiile obținute de FANATIK, O delegație a echipei a fost deja să-l vadă la meciuri și americanii pregătesc o ofertă de 3.5 milioane de dolari în această vară. „Tricolorul” ar avea și un salariu atractiv, de aproximativ 1.2 milioane de dolari anual.