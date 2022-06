Emoții mari pentru solista Valentina Ionescu, care își crește fiul singură de 7 ani! Băiatul a trecut de Bac: „Am fost traumatizată”

Valentina Ionescu își crește singură fiul de mai bine de 7 ani, de când a divorțat de fostul ei soț, Bogdan Ionescu. Cu toate acestea, fiul artistei, Sebastian, în vârstă de 19 ani, este un copil excepțional, care învață bine și îi aduce liniște. Băiatul a trecut cu bine peste examenele de la Bacalaureat, pe care le-a luat cu note mari și se pregătește pentru facultate.

Valentina Ionescu își crește singură fiul de 7 ani, dar tânărul a trecut cu brio de examenele de la Bacalaureat

Cântăreața de muzică populară Valentina Ionescu a trecut prin momente grele după ce soțul ei a fudit de acasă în 2015 , iar următorul an a divorțat. de atunci, solista are grijă singură unicul ei copil, dar cu toate acestea are și satisfacții mari din partea acestuia.

ADVERTISEMENT

Sebastian vrea să studieze informatica în limba engleză. Artista susține că se intră greu la această facultate. Ful ei își dorește enorm să se înscrie aici, și nu în altă parte.

Valentina Ionescu spune că pentru ambele opțiuni, la buget și fără buget plătești o taxă de înscriere în valoare de 120 de lei, urmând ca pentru fiecare altă opțiune în plus, să mai plătești câte 80 de lei.

ADVERTISEMENT

”Sebastian își dorește mult să învețe la facultate la informatică în limba engleză. Ar fi și variente la marketing, dar el aici își dorește.

Costă 120 de lei pentru buget și fără buget, și câte 80 de lei în plus pentru fiecare altă opțiune în parte. Fiul meu a luat Bac-ul cu note mari, dar nu vrea să se laude cu acest lucru”, a declarat pentru FANATIK, Valentina Ionescu.

ADVERTISEMENT

Se pregătește pentru facultate

Fiul cântăreței de muzică populară se pregătește pentru facultate. Are de făcut un eseu, în rest contează rezultatele obținute la Bacalaureat, dar și cele din cei patru ani de liceu.

”Are de făcut un eseu pentru facultate și știu că mai contează notele de la Bacalaureat, dar și rezultatele din liceu din cei patru ani. La facultatea pe care și-o dorește el s-a intrat anul trecut cu nota 9,25 la buget și la varianta cu taxă cu 9,25”, a declarat pentru FANATIK, solista Valentina Ionescu.

ADVERTISEMENT

”Am fost traumatizată”

pe solistă. Ca majoritatea artiștilor, nici ea nu și-a mai putut desfășura activitatea, în condițiile în care avea și rate mari, la bancă.

ADVERTISEMENT

”Eu nu am avut noroc în dragoste, așa că mă axez pe muncă și pe creșterea copilului. La început am fost traumatizată. Am divorțat în 2016. Soțul meu a fugit de acasă în 2015. A fost greu să mă regăsesc. Nu aș mai suferi pentru un bărbat. Bogdan nu a fost un bărbat rău. El a devenit rău pe parcurs.

Eu nu mă mulțumesc cu puțin. Decât să fiu într-o relație nefericită, mai bine stau singură. Am cercul meu de oameni, mulți trăiesc în relații nefericite de 20 de ani. Și nu sunt singura care cunosc genul ăsta de oameni”, a declarat pentru FANATIK, cântăreața de muzică populară.

Mama artistei a făcut atac cerebral

Valentina Ionescu susține că fostul ei soț, care deține două firme cu cifre de afaceri foarte mari, a refuzat să-și ajute propriul copil și să-i plătească băiatului, pensia alimentară. Anul trecut, ea a avut probleme și cu mama sa, care a făcut un atac cerebral. Cu toate acestea, ea a renăscut ca pasărea phoenix și a reușit să depășească aceste probleme.