Emoții pentru Andrea Compagno înainte ca Mancini să anunțe lotul pentru startul preliminariilor Euro 2024. Veștile proaste care vin din Italia

Andrea Compango a primit vești proaste din Italia cu trei zile înainte ca Roberto Mancini să anunțe lotul Italiei pentru debutul în preliminariile Euro 2024. Atacantul de la FCSB nu se află pe lista de 39 de jucători, cu tot cu rezerve, publicată de Gazzetta dello Sport.

La începutul lunii martie, . Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a anunțat că vicecampioana României a fost notificată pentru disponibilitatea în ceea ce îl privește pe atacant cu privire la o posibilă convocare pentru meciurile Italiei cu Anglia și Malta de la finalul lunii.

Totuși, ultimele vești venite de la presa din Peninsulă nu sunt tocmai îmbucurătoare. În lista cu lotul preliminar, de 39 de jucători, cu tot cu rezerve, al Italiei făcută publică de Gazzetta dello Sport .

Pe listă apare Mateo Retegui, de la Tigre, care este văzut de Roberto Mancini atacantul Italiei pentru startul preliminariilor Euro 2024. Lotul definitivat compus din 28-30 de jucători va fi anunțat de selecționerul campioanei europene vineri, 17 martie.

Andrea Compagno, șanse mici să prindă lotul Italiei pentru startul preliminariilor Euro 2024

Deși Italia se confruntă cu probleme de lot în zona de atac, Andrea Compagno rămâne cu șanse mici de a prinde un loc în ofensiva „Squadrei Azzurra”. Fără Ciro Immobile accidentat, pe lista publicată de Gazzetta dello Sport apar numele unor atacanți, precum Raspadori, Retegui, Gnonto, Pinamonti, Berardi, Politano, Grifo, Pellegrini, Chiesa și Zaniolo, Cambiaghi, Zaccagni, El Shaarawy și Caprari.

Dacă Roberto Mancini îl va convoca pe Mateo Retegui de la Tigre, atacantul va fi al 100-lea debutant al unui fotbalist italian sub comanda selecționerului. Atacantul italo-argentinian evoluează meci de meci pentru echipa argentiniană, reușind să înscrie șase goluri în șapte partide.

„Retegui joacă de doi ani constant titular în Argentina și are o calitate ce ne lipsește. Îl urmăresc de mai mult timp și credeam că nu vrea să vină la lot, dar și-a exprimat disponibilitatea”, a fost declarația lui Roberto Mancini despre Mateo Retegui.

Andrea Compagno, interviu pentru Gazzetta dello Sport după ce a intrat în vederile lui Roberto Mancini la naționala Italiei: „Visez să joc în Serie A”

Odată cu interesul arătat de „Squadra Azzurra” pentru Andrea Compagno, golgheterul celor de la FCSB a intrat în atenția presei din Peninsulă. Atacantul roș-albaștrilor a precizat că speră să revină în fotbalul italian.

„Timp de mai mulți ani am avut probleme la genunchi cu cartilajul. Nu este o scuză, însă nu puteam să dau 100%. Acum am renăscut. Am simțit că viitorul meu este fotbalul, iar acum nu vreau să mă mai opresc și doar să mă bucur. Visez să joc în Serie A și să câștig titlul cu Steaua (n.r – FCSB).

Așa cum cântă Gianni Morandi: ‘Unul dintr-o mie reușește’. Eu sunt unul dintre aceia. Aș fi putut să mă înscriu la universitate și să încerc un alt job, dar mereu m-am gândit la fotbal.

Mulți dintre foștii mei colegi au renunțat, însă eu nu am făcut-o. Plecarea în străinătate a fost excelentă pentru mine. Anul trecut am fost ales cel mai bun fotbalist străin din campionat”, a declarat Andrea Compagno.