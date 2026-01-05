Sport

Emoții pentru FCSB! Titularul echipei s-a accidentat și a părăsit terenul într-un picior. Video

Unul dintre titularii de la FCSB a acuzat probleme și a ieșit de pe gazon șchiopătând. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre jucătorul campioanei României.
Mihai Dragomir
05.01.2026 | 10:15
Jucătorul de la FCSB a acuzat o accidentare. Sursa Foto: Sport Pictures.
E alertă la FCSB după ce unul dintre jucătorii titulari a ieșit șchiopătând de pe gazon. Vezi pe FANATIK toate detaliile legate de fotbalistul bucureștenilor și când s-a produs evenimentul.

Titularul de la FCSB a acuzat probleme medicale

Cupa Africii este în plină desfășurare, iar la turneu a participat și fundașul central de la FCSB, Siyabonga Ngezana. Sud-africanul a părăsit însă competiția duminică seară, după ce naționala sa a cedat în fața Camerunului cu 1-2 în optimi.

Dacă în faza grupelor a creat emoții mari când a avut o ratare uluitoare, de data aceasta Ngezana a creat emoții celor de la FCSB. În minutele de prelungire ale jocului cu Camerun, camerele de filmat l-au surprins șchiopătând și chiar ieșind la marginea terenului.

Siyabonga Ngezana și discursul care a aruncat în aer vestiarul FCSB-ului

Siyabonga Ngezana a avut un discurs care i-a pus pe gânduri pe cei de la FCSB. La finalul meciului câștigat cu 4-3 în decembrie în fața celor de la Feyenoord în Europa League, fundașul central a vorbit despre viitorul său la clubul bucureștean.

„Nu prea m-au afectat criticile. Aceasta este meseria de fotbalist. Trebuie să fii puternic din punct de vedere mental. Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB-ului după AFCON.

Niciodată nu știm ce ne rezervă viitorul. Vom vedea. Concentrarea mea în acest moment este la Cupa Africii pe Națiuni. Doresc echipei succes în meciurile care au mai rămas și sper să prindem play-off-ul”, a declarat Ngezana.

  • 3 milioane de euro valorează în prezent Siyabonga Ngezana
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
