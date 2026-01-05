Emoții pentru FCSB! Titularul echipei s-a accidentat și a părăsit terenul într-un picior. Video

ADVERTISEMENT

E alertă la FCSB după ce unul dintre jucătorii titulari a ieșit șchiopătând de pe gazon. Vezi pe FANATIK toate detaliile legate de fotbalistul bucureștenilor și când s-a produs evenimentul.

Titularul de la FCSB a acuzat probleme medicale

Cupa Africii este în plină desfășurare, iar la turneu a participat și fundașul central de la FCSB, Siyabonga Ngezana. Sud-africanul a părăsit însă competiția duminică seară, după ce naționala sa a cedat în fața Camerunului cu 1-2 în optimi.

Dacă în faza grupelor , de data aceasta Ngezana a creat emoții celor de la FCSB. În minutele de prelungire ale jocului cu Camerun, camerele de filmat l-au surprins șchiopătând și chiar ieșind la marginea terenului.

Siyabonga Ngezana și discursul care a aruncat în aer vestiarul FCSB-ului

. La finalul meciului câștigat cu 4-3 în decembrie în fața celor de la Feyenoord în Europa League, fundașul central a vorbit despre viitorul său la clubul bucureștean.

„Nu prea m-au afectat criticile. Aceasta este meseria de fotbalist. Trebuie să fii puternic din punct de vedere mental. Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB-ului după AFCON.

Niciodată nu știm ce ne rezervă viitorul. Vom vedea. Concentrarea mea în acest moment este la Cupa Africii pe Națiuni. Doresc echipei succes în meciurile care au mai rămas și sper să prindem play-off-ul”, a declarat Ngezana.