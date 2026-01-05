Emoții pentru FCSB! Titularul echipei s-a accidentat și a părăsit terenul într-un picior. Video

E alertă la FCSB după ce unul dintre jucătorii titulari a ieșit șchiopătând de pe gazon. Vezi pe FANATIK toate detaliile legate de fotbalistul bucureștenilor și când s-a produs evenimentul.
Cupa Africii este în plină desfășurare, iar la turneu a participat și fundașul central de la FCSB, Siyabonga Ngezana. Sud-africanul a părăsit însă competiția duminică seară, după ce naționala sa a cedat în fața Camerunului cu 1-2 în optimi.
Dacă în faza grupelor a creat emoții mari când a avut o ratare uluitoare, de data aceasta Ngezana a creat emoții celor de la FCSB. În minutele de prelungire ale jocului cu Camerun, camerele de filmat l-au surprins șchiopătând și chiar ieșind la marginea terenului.
Siyabonga Ngezana a avut un discurs care i-a pus pe gânduri pe cei de la FCSB. La finalul meciului câștigat cu 4-3 în decembrie în fața celor de la Feyenoord în Europa League, fundașul central a vorbit despre viitorul său la clubul bucureștean.
„Nu prea m-au afectat criticile. Aceasta este meseria de fotbalist. Trebuie să fii puternic din punct de vedere mental. Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB-ului după AFCON.
Niciodată nu știm ce ne rezervă viitorul. Vom vedea. Concentrarea mea în acest moment este la Cupa Africii pe Națiuni. Doresc echipei succes în meciurile care au mai rămas și sper să prindem play-off-ul”, a declarat Ngezana.