Sport

Emoții pentru Gică Hagi! Radu Drăgușin are probleme medicale înainte de meciurile naționalei

Radu Drăgușin a fost scos la pauza meciului dintre Fiorentina și Pisa, scor 3-0, din Cupa Italiei. Jurnaliștii italieni îi dau vești proaste lui Gică Hagi înainte de Nations League.
Flaviu Popa
16.09.2026 | 20:01
Emotii pentru Gica Hagi Radu Dragusin are probleme medicale inainte de meciurile nationalei
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`Radu Drăgușin are ușoare probleme medicale
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România s-ar putea să-l piardă pe Radu Drăgușin cel puțin în primul meci din Nations League. Înlocuit la pauză în partida Fiorentina – Pisa din Cupa Italiei, Drăgușin ar avea probleme medicale. Jurnaliștii italieni susțin că acesta e motivul adevărat pentru care a fost înlocuit la pauză.

Radu Drăgușin are „probleme musculare” și a fost scos din teren în meciul cu Pisa pentru a nu risca o accidentare

Drgușin a primit cea mai mare notă dintre fundașii centrali, astfel că motivul înlocuirii nu a avut nicio legătură cu prestația sa. Firenze Viola scrie că fundașul român a reclamat o întindere, însă e neclar cât de gravă e această problemă musculară.

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Cei din staff-ul Fiorentinei vor stabili zilele următoare dacă fundașul central va putea evolua contra lui Napoli din primul minut, fără să riște o recidivă, însă veștile vor fi la fel de importante și pentru selecționerul Gheorghe Hagi și naționala României. Fiorentina – Napoli va fi duminică de la ora 13:30.

Problema lui Radu Drăgușin nu pare gravă, însă fiind vorba despre o întindere există oricând riscul de recidivă, conform presei din Italia. Radu Drăgușin are cinci meciuri consecutive ca și titular la Fiorentina, după o perioadă petrecută la Tottenham în care nu i-a ieșit nimic.

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Gheorghe Hagi va urmări cu siguranță foarte atent meciul Fiorentinei cu Napoli pentru a vedea ce se întâmplă cu Drăgușin, însă staff-ul naționalei ține oricum legătura cu cel al Fiorentinei pentru a-l monitoriza pe fundaș.

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România va debuta în Nations League pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia

România debutează în Nations League pe 25 septembrie în deplasare în Suedia, partidă care se va disputa de la ora 21:45. Urmează duelul de acasă cu Bosnia din 28 septembrie (ora 21:45) și deplasarea din Polonia din 2 octombrie. Ultimele trei meciuri vor fi România – Suedia (5 octombrie), România – Polonia (14 noiembrie) și Bosnia – România (17 noiembrie).

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Lorenzo Amoruso, fost fundaș al Fiorentinei în perioada 1995 – 1997, a urmărit Fiorentina – Pisa și are doar cuvinte de laudă la adresa lui Drăgușin. „Mă așteptam la un start mai bun din partea lui Drăgușin, dar aș spune că din partea întregii defensive. Nu poți face nimic altceva decât să te îmbunătățești. Nimic nu a mers bine și poți doar să te îmbunătățești. În trei sau patru meciuri, Drăgușin va începe să se miște. Este o bestie, din punct de vedere fizic, și va mai dura puțin până va fi în formă”, a declarat Amoruso.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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