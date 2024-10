Emoții pentru Manchester City! Fotbalistul lui Pep Guardiola, arestat în Spania

Matheus Nunes (26 de ani), mijlocaș central la Manchester City, a fost arestat duminică, pe 8 septembrie, în clubul de noapte „La Riviera” din Madrid. Portughezul a fost acuzat de către autorități că i-a furat telefonul mobil unei persoane care l-a fotografiat în timp ce se afla în baia localului.

Matheus Nunes, arestat de poliția spaniolă sub acuzația de furt

Informația a fost dezvăluită de către ziarul „El Mundo”, preluat de către . Matheus Nunes a fost dus de către polițiști la secție, unde i s-a luat o declarație pentru o presupusă infracțiune de furt. După câteva ore, mijlocașul lui Pep Guardiola a fost eliberat. Urmează ca procurorii să pună cap la cap probele, iar fotbalistul să se apere în fața instanței.

ADVERTISEMENT

Acum două zile, pe 1 septembrie, Nunes a fost integralist , contând pentru etapa a doua din grupa unică a Ligii Campionilor. A fost pentru a doua oară în sezonul curent când Guardiola l-a utilizat pe portughez tot meciul, după confruntarea din 24 septembrie, din Cupa Ligii Angliei, câștigată de Manchester City cu 2-1 în fața celor de la Watford.

Până acum, în stagiunea recent începută, Matheus Nunes a mai intrat de trei ori ca rezervă în Premier League din șase meciuri posibile și a prins, în același mod, pe teren și Supercupa Angliei câștigată de „cetățeni” la loviturile de departajare în fața marii rivale Manchester United.

ADVERTISEMENT

Nunes, un potențial înlocuitor al lui Rodri

Pep Guardiola îl ia în calcul pe mijlocașul central cu 16 selecții și două goluri în naționala Portugaliei ca pe o opțiune de înlocuitor pentru Rodri (28 de ani). al piciorului drept, în Manchester City – Arsenal 2-2, și va fi indisponibil pentru tot restul sezonului.

Pe 1 septembrie 2023, ”cetățenii” l-au transferat pe Matheus Nunes de la Wolves în schimbul sumei de 62 de milioane de milioane de euro. De atunci, lusitanul a îmbrăcat tricoul trupei antrenate de Guardiola în 35 de meciuri oficiale, soldate cu un gol și o pasă decisivă.

ADVERTISEMENT

La Wolves a adunat 41 de jocuri, un gol și o ultimă pasă, iar Sporting Lisabona este echipa pentru care a evoluat cel mai mult în cariera sa: 101 meciuri, 8 goluri și 9 pase decisive. Înainte să fie adus de Sporting pentru 950.000 de euro, el a mai îmbrăcat tricoul celor de la Estoril, tot în țara sa natală.

Pep Guardiola l-a remarcat pe Matheus Nunes meciul Sporting Lisabona – Manchester City 0-0 din 2022, din optimile Ligii Campionilor. Atunci, Guardiola a spus despre lusitan că este unul dintre cei mai buni jucători din lume. ”Cetățenii” au fost însă cei care s-au calificat în sferturi, după ce i-au spulberat în retur pe portughezi cu 5-0.

ADVERTISEMENT

O poveste de viață impresionantă

Nunes a avut parte de o copilărie dificilă, după cum chiar el a dezvăluit: ”Am crescut fără tată. Am trăit într-o favelă și am avut o copilărie foarte grea. Nu credeam că voi fi jucător. Într-o patiserie am început să îmi asum responsabilitatea și să conștientizez că există reguli de urmat”.

Acum, Matheus Nunes se luptă pentru un post de titular în primul 11 de la Manchester City, campioana en-titre a Angliei și câștigătoarea Ligii Campionilor în 2023. Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează la suma de 40 de milioane de euro.