Emoții pentru Mirela Vaida, după ce Vulpița și Viorel au fost testați pozitiv cu noul coronavirus: „Tremuram, nu puteam să conduc”

Întreaga echipă a emisiunii Acces Direct a trecut prin momente de panică în cursul zilei de joi, 23 iulie, când s-a aflat că atât Vulpița, cât și soțul său sunt infectați cu noul coronavirus. Chiar dacă susține că nu a avut niciodată contact cu cei doi dincolo de platoul de filmare, Mirela Vaida s-a întors acasă cu mari emoții și a încercat să stea cât mai departe de familie până la aflarea rezutatului testului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Din fericire, totul s-a terminat cu bine, iar îndrăgita prezentatoare a revenit pe micul ecran și a promis că producția va merge mai departe fără soții Stegaru, cele două personaje care i-au adus audiențe uriașe, alături de amenzi pe măsură.

Totodată, frumoasa prezentatoare a profitat de ocazie pentru a le povesti telespectatorilor despre momentele dificile prin care a trecut în ultimele 24 de ore, dar și pentru ale transmite gândurile sale bune celorlalți colegi, izolați timp de 14 zile după ce au intrat în contact cu invitații.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mirela Vaida s-a testat pentru coronavirus și a trecut prin emoții uriașe în așteptarea rezultatului

„Am mers la testare. S-a efectuat cred că peste 12 teste. În redacția noastră absolut toată lumea s-a testat. Cei care au intrat în contact direct cu Veronica și Viorel sunt acum în izolare.

Ne gândim la ei și sper din tot sufletul să treacă cu bine peste această perioadă și să nu se întâmple ceva mai grav. Eu tremuram până acasă, nu puteam să conduc. Imaginați-vă cum am ajuns la copii, nu am stat lângă ei”, a dezvăluit Mirela Vaida.

ADVERTISEMENT

Clipe de panică la Acces Direct. Vulpița și Viorel au coronavirus

Reamintim că ediția de joi, 23 iunie a emisiunii Acces Direct nu a mai fost difuzată, după ce testele efectuate cu câteva ore înainte au indicat faptul că Vulpița și Viorel sunt infectați cu noul coronavirus. Din fericire, după Mirela Vaida, Mara Bănică, o prezență constantă în platou încă de la lansarea serialului cu tinerii din Blăgești, a primit la rândul său un rezultat negativ.

„La ora 16.30, după ultima ședință de redacție pe care noi am avut-o, eu eram deja îmbrăcată, machiată, urma doar să mă cablez și să intru în pasa cu Observatorul orei 16.00, cu Mihaela Călin, colega noastră. În acel moment au venit rezultatele, pentru că noi am fost precauți și bine am fost că am fost precauți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Veronica s-a întors de acasă, de la Blăgești, după ce a stat câteva zile, a vrut și ea să evadeze, nu știu ce a vrut să facă. A plecat din București, acolo unde era în fiecare zi invitata noastră, unde colegii noștri îi supravegheau, se ocupau de ei, le dădeau cele mai bune sfaturi.

În general și în particular la noi se respectă cu strictețe regulile impuse în această pandemie. Iată că ei au trebuit doar să meargă acasă câteva zile. A venit luni, după care a spus că are ceva probleme cu bila – ea a mai acuzat în trecut probleme cu bila. Că are o indigestie și nu se simte prea bine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Febră nu avea. Noi aveam cadre medicale, avem și o ambulanță la redacție, care în fiecare zi ne ia temperatura, ne pune să ne spălăm, să ne dezinfectăm, toată lumea poartă mască. Regulile sunt păstrate cu strictețe în redacția și pe platoul Acces Direct.

Tocmai de aceea, când ea a acuzat aceste stări de rău, fără să aibă febră, noi ne-am gândit că ar fi cel mai bine să facem acest test pentru COVID-19. Dacă i l-am făcut ei, normal că I l-am făcut și soțului ei.

ADVERTISEMENT

Pe ea nu am mai chemat-o în emisiune, am lăsat-o acasă. Soțul ei nu a avut niciun simptom. Astăzi, la ora 16.30, am primit confirmarea că cei doi sunt pozitivi. Așa că decizia cea mai înțeleaptă a fost STOP.

Toată lumea care a intrat în contact direct și toată lumea din redacție și din platouu merge acasă. Vom da o altă emisiune, pe care o aveam pregătită pentru ediția de weekend și chemăm firme de specialitate care să facă o dezinfecție.

ADVERTISEMENT

DSP deja a intrat în legătură cu cei doi, i-au întrebat cu cine au intrat în legătură. Și noi am întocmit o listă cu cei care merg în mod frecvent cu ei la filmare: de la cameramani, șoferi, la redactori și colegi de-ai noștri. Toți au fost sunați, vor fi testați.

Eu, deși nu am intrat în contact direct cu ei – pentru că nu mă văd decât în emisiune cu ei, nu înainte, nu după, nu ne îmbrățișăm, nu ne pupăm – am fost acum și mi-am făcut testul. Testul rapid a ieșit negativ, acum aștept testul PCR. Sper ca până mâine să am un rezultat.

Dacă nu va fi pozitiv, voi reveni la muncă.În afară de Veronica, care a avut doar acea stare de rău, nu și alt e simptome, soțul ei nu are niciun simptom, niciunul dintre noi ceilalți nu avem simptome, dar paza bună trece primejdia rea”, a spus Mirela Vaida.