Emoții pentru PSD înaintea votului moțiunii de cenzură! Trei parlamentari au demisionat, iar Guvernul poate rămâne în funcție

Trei parlamentari PSD și-au anunțat demisia cu puțin timp înainte de votul moțiunii de cenzură îndreptate împotriva Guvernului Orban, căruia partidul îi reproșează că nu a gestionat corect criza sanitară provocată de răspândirea noului coronavirus.

Este vorba despre Daniel Breaz, fost ministru al Culturii în Cabinetul Dăncilă, Luminița Jivan și Emilia Meiroșu, aceasta din urmă motivându-și decizia prin faptul că social-democrații au „derapat de la valorile democrației”.

Chestionat pe marginea subiectului, purtătorul de cuvânt al formațiunii politice din Opoziție a catalogat-o drept „un politician de sens giratoriu” și a dat asigurări că moțiunea va avea câștig de cauză. Surse citate de Adevărul susțin, însă, că totul depinde acum de voturile parlamentarilor Pro România.

Moțiunea de cenzură ar putea să pice. Trei parlamentari PSD au părăsit partidul

„Am intrat în politică cu intenţia de a îmbunătăţi viaţa comunităţii şi am considerat mereu că ceea ce trebuie să urmărim ca politicieni este interesul public. Am plecat din PSD când partidul a derapat de la valorile democraţiei şi, tot la fel, am plecat din Pro România atunci când ambiţiile unui lider puneau în pericol stabilitatea României.

Mi-am asumat toate criticile şi toate atacurile, încercând să urmăresc interesul cetăţenilor. Apoi am sperat că partidele de stânga îşi vor găsi echilibrul, că vor înţelege perioada dificilă prin care trece nu numai România, ci lumea întreagă şi că vor lăsa pentru moment deoparte jocurile de culise şi manevrele politicianiste, tertipurile riscante ce se răsfrâng asupra vieţii cetăţenilor. M-am înşelat. PSD rămâne, din păcate, un partid nefrecventabil”, a transmis Emilia Meiroșu în comunicatul prin care și-a anunțat demisia din PSD.

Pro România are dubii în privința constituționalității moțiunii de cenzură

Plecarea sa și a celorlalți doi colegi parlamentari a tulburat apele în sânul partidului, având în vedere că soarta Guvernului este acum în mâinile senatorilor și deputaților Pro România, care nu mai par atât de convinși să voteze moțiunea, din cauza dubiilor legate de constituționalitatea procedurii la care au recurs social-democrații.

„Eu cred că această moțiune trebuia introdusă din luna mai, când am cerut noi cei din Pro România ca toți parlamentarii să revină la lucru în procedură normală. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru, ca rezultat al unui blat între PNL și PSD, respectiv președintele Klaus Iohannis.

După părerea mea, moțiunea de cenzură nu poate fi promovată decât într-o sesiune ordinară a Parlamentului. Ca urmare, eu cred că sunt probleme de constituționalitate”, a declarat senatorul Adrian Țuțuianu (Pro România), pentru RFI.

În cazul în care moţiunea de cenzură nu întruneşte majoritatea necesară pentru a fi adoptată, Guvernul Orban rămâne în funcție, iar deputaţii şi senatorii care au semnat documentul nu vor mai avea dreptul să inițieze un nou demers de acest gen în actuala sesiune. Excepție face doar situația în care Executivul îşi angajează răspunderea asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect legislativ.

