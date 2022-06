Emoții pentru Sorin Cîmpeanu. Deputaţii dezbat moţiunea simplă depusă de USR împotriva ministrului educaţiei

După ce va fi dezbătută în , votul final va fi dat în ședința de miercuri. Titlul dat acestei moțiuni simple a fost ”Ministru. Dezastru. Educaţie fără viitor”.

Sorin Cîmpeanu este acuzat că a distrus ME

Astfel, 52 de deputaţi USR au dorit să sublinieze că Sorin Cîmpeanu este singurul responsabil de ”dezastrul învăţământului din România”. De asemenea, semnatarii moțiunii simple îi impută ministrului educației și alte probleme din mandatul său.

Printre ele se află creșterea abandonului școlar, neextinderea programului ”Masă caldă în școli” și ”Școala după școală”, rezultatele slabe la testele PISA și protejarea plagiatelor.

În acest context, președintele USR, Cătălin Drulă, a precizat că nu vrea ”depolitizarea sistemului de învăţământ”. Mai departe, USR a subliniat că 6 din 10 copii care învață în mediul rural merg la școală fără un mijloc de transport în comun.

În același timp, 4 din 10 elevi ”adună absenţe pentru că trebuie să lucreze în gospodărie”. În moțiunea simplă de cenzură s-a mai notat că 2 din 10 minori nu au suficientă mâncare.

Pentru USR, Cîmpeanu este repetent

”Sfârşitul de an şcolar este, pentru toţi cei implicaţi în învăţământ, momentul în care tragem linie în catalog. A venit clipa unui bilanţ serios pentru un sector care are acelaşi om la cârmă începând din decembrie 2020. Ministerul Educaţiei a fost condus neperturbat de Sorin Mihai Cîmpeanu.

De aceea, Domnia Sa este singurul responsabil pentru dezastrul în care se afundă învăţământul din România. Nimic nu ne poate şterge din minte momentul în care, cu o indiferenţă asumată, Sorin Cîmpeanu declara public că învăţământul românesc a ajuns la ‘un minim istoric‘”, au scris deputații USR în moţiunea simplă.

Aceiași parlamentari au mai reliefat că liberalul care conduce Ministerul Educației ”are corigenţe pe linie la toate materiile din portofoliul ministerului”. USR a continuat criticile susținând că ministrul este protejat politic, motiv pentru care nu este tras la răspundere pentru activitatea de la ME.

”Aşa cum ştie toată lumea care a trecut prin şcoală, la trei corigenţe rămâi repetent. Ministrul Cîmpeanu nu are o corigenţă, nu are nici trei. Are corigenţe pe linie la toate materiile din portofoliul Ministerului Educaţiei.

Cu toate acestea, corigentul Cîmpeanu nu se teme că va fi repetent sau – cine ştie – exmatriculat. De ce? Pentru că, aşa cum s-ar spune în şcoală, are pile la director”, se mai notează în textul moțiunii simple de cenzură.

Bugetul alocat Ministerului Educaţiei, o altă temă

Contestatarii au mai precizat că este la un minim istoric, 2,28% din PIB, aproape jumătate față de cât a promis Cîmpeanu în noiembrie 2021:

”Pentru că nu se poate face şcoală în România cu banii ăştia, tot ce face Cîmpeanu este să bage adânc mâna în buzunarele părinţilor şi ale cadrelor didactice.

Cîmpeanu este cel responsabil pentru menţinerea educaţiei în zona de subfinanţare conică, pentru că părinţii completează necesarul şcolii cu contribuţii din fondul clasei, iar învăţătorii şi profesorii cumpără deseori materiale didactice pe banii lor, şi aşa puţini.”

Astfel, USR a solicitat Guvernului României să ia măsuri reparatorii urgente şi anume. Printre ele, refacerea metodologiei de finanţare, regândirea programului “Masă sănătoasă în şcoli” și realizarea unor norme metodologice care să facă transportul elevilor între localitatea de domiciliu şi cea în care sunt şcolarizaţi cu adevărat gratuit. Grupul deputaţilor USR mai solicită și demiterea imediată a ministrului educaţiei.