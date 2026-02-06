Emoții pentru titularul FCSB-ului! A părăsit terenul șchiopătând cu FC Botoșani

ADVERTISEMENT

Titularizat în dauna lui Daniel Bîrligea pentru meciul cu FC Botoșani, Mamadou Thiam a răsplătit încrederea celor de la FCSB și a deschis scorul în minutul 42 al întâlnirii. Fotbalistul senegalez a avut și alte oportunități, însă nu a reușit să îl învingă pe portarul Anestis, iar în minutul 68 a părăsit terenul.

Titularul FCSB-ului a părăsit terenul șchiopătând în meciul cu FC Botoșani

Mamadou Thiam a reușit să înscrie în minutul 42 al partidei cu FC Botoșani. Africanul a trimis balonul în poartă cu piciorul stâng după ce portarul Anestis reușise să respingă lovitura sa de cap. Thiam nu a încheiat meciul pe teren, fiind schimbat în minutul 68. Senegalezul s-a întins pe gazon înainte de modificare, iar apoi a părăsit terenul șchiopătând.

În locul său a fost introdus noul jucător al celor de la FCSB, Joao Paulo. Fostul fotbalist al Oțelului și-a făcut debutul pentru gruparea „roș-albastră” în după transferul de la Oțelul. .

Spre finalul partidei, Darius Olaru a acuzat la rândul său o problemă, fiind înlocuit în prelungiri de către Octavian Popescu. Rămâne de văzut cât de serioasă este problema căpitanului de la FCSB, care a înscris golul de 3 puncte al campioanei în disputa cu FC Botoșani.

Câte goluri a înscris Mamadou Thiam în acest sezon

Reușita din partida cu FC Botoșani a fost cea de-a șaptea a lui Mamadou Thiam din actuala stagiune, 5 dintre ele fiind înscrise în Superliga, cu mențiunea că primele două au fost marcate pentru fosta sa echipă, U Cluj. Astfel, fotbalistul senegalez are mai multe reușite în campionat decât rivalul său pentru un loc de titular, Daniel Bîrligea, care a punctat de doar 3 ori în acest sezon.

Bîrligea are mai multe reușite în toate competițiile, 8, 5 dintre ele fiind înscrise în cupele europene. Recent, , care se luptă momentan pentru calificarea în play-off.