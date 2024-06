Emoții puternice pentru Irinel Columbeanu. Și-a revăzut fiica după mult timp. Cum a așteptat-o pe Irina în aeroport

Irinel Columbeanu a trecut prin emoții puternice vineri seară. Pe 13 iunie 2024, după șase de când s-a mutat în America la mama sa, Irina a revenit în România pentru a-l vizita pe fostul milionar, care nu mai are voie să călătorească.

Irina Columbeanu a revenit în România

Irina Columbeanu a plecat în 2018, cu aprobarea fostului milionar, în Statele Unite ale Americii. După mai multe discuții cu Monica Gabor și cu partenerul de viață al acesteia, Irinel Columbeanu a ajuns la decizia că așa este cel mai bine.

Timpul a demonstrat că adolescenta, . Tatăl său este extrem de mândru, dar asta nu înseamnă cu suportă cu ușurință dorul de copilul lui.

În 2023, după cinci ani în care nu o mai văzuse pe Irinuca, a mers el în vizită. Totuși, aceea a fost ultima dată, căci din cauza problemelor de sănătate, medicii i-au interzis să mai călătorească pe distanțe atât de lungi.

. Iar pe 14 iunie, visul a devenit realitate. Vineri seară, Irina Columbeanu a revenit pe meleagurile autohtone, pentru a petrece timp cu părintele său.

Cum și-a așteptat fostul milionar fiica

Emoționat, Irinel Columbeanu a așteptat-o pe Irina în aeroport, cu un buchet de flori în mână. Adolescenta, care seamănă vizibil cu mama sa, a alergat în brațele tatălui său. De asemenea, ea și-a schimbat look-ul și s-a tuns până la umeri.

„O aștept pe Irina cu sufletul la gură. Pe 14 iunie, o să vină în România. Am vorbit cu ea ieri și m-am bucurat foarte mult. Am vorbit chiar și cu Monica prin mesaje și mi-a spus că se bucură din suflet că am luat legătura cu Irina”, spunea fostul milionar în trecut, conform

Amintim că Irina nu mai are o casă în care să se întoarcă, după ce tatăl său a pierdut toată averea. Astfel că, Irinel Columbeanu a declarat pentru , că vor petrece o săptămână la Cluj, la nașul său.

„Suntem la Cluj. Vom sta la nașul meu toată săptămână. Apoi Irina se va întoarce în America. Irina este acum o domnișoară minunată. A crescut și s-a maturizat foarte mult. Sunt mândru de ea”, a mărturisit el.