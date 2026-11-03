Emoții uriașe la meciul Barcelonei din Champions League! Intrare extrem de riscantă, la scurt timp după tragedia din Spania. Video

Marți seară, Barcelona a jucat pe teren propriu cu Aston Villa în cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a acestui sezon de Champions League. Așadar, partida s-a disputat în aceeași zi în care a fost declarat decesul lui Jesus de Miguel, fotbalistul în vârstă de 30 de ani de la Tenerife, din liga a doua din Spania.
La această tragedie s-a ajuns după ce atacantul a fost lovit puternic de portarul advers în timpul partidei de luni dintre Tenerife și FC Andorra. Iar acum, în duelul dintre Barcelona și Aston Villa, la un moment dat s-a produs o fază oarecum asemănătoare cu cea care a adus la moartea lui de Miguel.
Și acum, ca și atunci, o minge lungă a fost urmărită de atacantul englezilor, Buendia, iar portarul catalanilor, Joan Garcia, a ieșit mult dintre buturi pentru a respinge. Doar că de această dată nu l-a mai lovit portarul pe atacant, ci s-a întâmplat invers. Garcia a jucat mingea printr-o lovitură de cap, iar Buendia a ridicat foarte mult, și foarte periculos, piciorul, încercând și el bineînțeles tot să ajungă la balon.
Nu s-a întâmplat însă acest lucru, iar fotbalistul lui Villa nu a făcut în cele din urmă decât să îl atingă pe Joan Garcia destul de aproape de zona capului, mai exact în piept. Din fericire, nu a fost totuși vorba despre o lovire propriu-zisă, cu intensitate, ci doar despre o atingere destul de fină. Astfel, portarul Barcelonei nu s-a resimțit practic aproape deloc după acel contact și nici nu a avut în cele din urmă nevoie de îngrijiri medicale.
Pe de altă parte însă, trebuie menționat în mod special în acest context faptul că Buendia a fost destul de aproape să îl lovească pe Garcia cu vârful ghetei în bărbie, chestiune care în principiu ar fi putut cauza probleme mari pentru goalkeeper. Această chestiune a fost sesizată de altfel și de către utilizatorul X care a publicat un scurt clip video cu acel moment: „Asta nu e foarte bine, Buendia, doar câțiva centimetri până la bărbia lui Garcia. Vă rog să fim mai atenți la acest minunat joc al nostru”.
This is not too good Buendia, few inches boom Garcia jaw is out.
Please oh, let’s be more careful with this our beautiful game.
https://t.co/Biiq0XBq6q
— Broda-Ayo (@ayodapopeter) November 3, 2026