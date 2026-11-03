Emoții uriașe la meciul Barcelonei din Champions League! Intrare extrem de riscantă, la scurt timp după tragedia din Spania. Video

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Marți seară, Barcelona a jucat pe teren propriu cu Aston Villa în cadrul Așadar, partida s-a disputat în aceeași zi în care , fotbalistul în vârstă de 30 de ani de la Tenerife, din liga a doua din Spania.

Intrare foarte periculoasă la meciul Barcelona – Aston Villa din Champions League

La această tragedie s-a ajuns după ce atacantul a fost lovit puternic de portarul advers în timpul partidei de luni dintre Tenerife și FC Andorra. Iar acum, în duelul dintre Barcelona și Aston Villa, la un moment dat s-a produs o fază oarecum asemănătoare cu cea care a adus la moartea lui de Miguel.

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Și acum, ca și atunci, o minge lungă a fost urmărită de atacantul englezilor, Buendia, iar portarul catalanilor, Joan Garcia, a ieșit mult dintre buturi pentru a respinge. Doar că de această dată nu l-a mai lovit portarul pe atacant, ci s-a întâmplat invers. Garcia a jucat mingea printr-o lovitură de cap, iar Buendia a ridicat foarte mult, și foarte periculos, piciorul, încercând și el bineînțeles tot să ajungă la balon.

Buendia și Joan Garcia implicați, în cele din urmă nu a fost vorba despre ceva grav

Nu s-a întâmplat însă acest lucru, iar fotbalistul lui Villa nu a făcut în cele din urmă decât să îl atingă pe Joan Garcia destul de aproape de zona capului, mai exact în piept. Din fericire, nu a fost totuși vorba despre o lovire propriu-zisă, cu intensitate, ci doar despre o atingere destul de fină. Astfel, portarul Barcelonei nu s-a resimțit practic aproape deloc după acel contact și nici nu a avut în cele din urmă nevoie de îngrijiri medicale.

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Pe de altă parte însă, trebuie menționat în mod special în acest context faptul că Buendia a fost destul de aproape să îl lovească pe Garcia cu vârful ghetei în bărbie, chestiune care în principiu ar fi putut cauza probleme mari pentru goalkeeper. Această chestiune a fost sesizată de altfel și de către utilizatorul X care a publicat un scurt clip video cu acel moment: „Asta nu e foarte bine, Buendia, doar câțiva centimetri până la bărbia lui Garcia. Vă rog să fim mai atenți la acest minunat joc al nostru”.

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