Suferința lui Mihai Rotaru, în imagini. Patronul Universității Craiova, de la agonie la extaz la returul cu KuPS. Foto exclusiv

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Mihai Rotaru a trăit la intensitate maximă meciul Universitatea Craiova – KuPS Kuopio de joi seară, manșa secundă a turului trei preliminar din Europa League. Omul de afaceri a urmărit bineînțeles partida de la loja stadionului „Ion Oblemenco”. Alături de el s-a aflat, printre alții, și

Cum a trăit Mihai Rotaru returul Universitatea Craiova – KuPS Kuopio din Europa League

de fotoreporterul FANATIK prezent la meci fiind extrem de afectați, în mod firesc de altfel, din momentul în care finlandezii au reușit să deschidă scorul, încă din minutul 4, când Gasc a marcat un gol superb. Din fericire pentru olteni, Steven Nsimba a reușit să egaleze în finalul primei reprize, mai exact în minutul 43, din penalty.

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Astfel, lui Rotaru „i-a mai venit inima la loc”. În plus, după pauză, în minutul 62, Carlos Mora i-a adus pe olteni în avantaj, cu un gol superb marcat cu un șut puternic din afara careului. Așadar, Mihai Rotaru și ceilalți acționari au putut în sfârșit să se bucure la această partidă, Universitatea Craiova ajungând la scor de calificare în play-off-ul Europa League.

Final de meci tensionat în Bănie

Asta pentru că, după cum se știe deja foarte bine, în turul de săptămâna trecută din Finlanda scorul a fost egal, 1-1. În faza următoare din această competiție, echipa antrenată de Filipe Coelho urma să dea , care au fost eliminați de Celje în turul trei preliminar din Champions League.

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De asemenea, și finalul de meci a fost unul extrem de tensionat pentru Mihai Rotaru, în condițiile în care echipa sa încerca să apere rezultatul de calificare afișat în acele momente pe tabela de marcaj. Un singur gol marcat de finlandezi în ultimele minute de joc ar fi împins dubla manșă în prelungiri. În cele din urmă însă, din fericire, nu a fost cazul de așa ceva. KuPS nu a reușit să mai marcheze, iar și s-a calificat astfel în play-off-ul din Europa League.