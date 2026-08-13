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Suferința lui Mihai Rotaru, în imagini. Patronul Universității Craiova, de la agonie la extaz la returul cu KuPS. Foto exclusiv

Mihai Rotaru, carusel de emoții la Universitatea Craiova - KuPS Kuopio! Cum a trăit meciul, de la golul finlandezilor până la revenirea echipei sale: imagini de la fața locului
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.08.2026 | 21:56
Suferinta lui Mihai Rotaru in imagini Patronul Universitatii Craiova de la agonie la extaz la returul cu KuPS Foto exclusiv
SPECIAL FANATIK
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Emoțiile lui Mihai Rotaru, în imagini. Patronul Universității Craiova, de la agonie la extaz la returul cu finlandezii de la KuPS. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Mihai Rotaru a trăit la intensitate maximă meciul Universitatea Craiova – KuPS Kuopio de joi seară, manșa secundă a turului trei preliminar din Europa League. Omul de afaceri a urmărit bineînțeles partida de la loja stadionului „Ion Oblemenco”. Alături de el s-a aflat, printre alții, și Mihai Bobonete, noul acționar al clubului din Bănie. 

Cum a trăit Mihai Rotaru returul Universitatea Craiova – KuPS Kuopio din Europa League

Cei doi au fost surprinși de fotoreporterul FANATIK prezent la meci fiind extrem de afectați, în mod firesc de altfel, din momentul în care finlandezii au reușit să deschidă scorul, încă din minutul 4, când Gasc a marcat un gol superb. Din fericire pentru olteni, Steven Nsimba a reușit să egaleze în finalul primei reprize, mai exact în minutul 43, din penalty.

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Mihai Rotaru Universitatea Craiova KuPS Kuopio Europa League
Mihai Rotaru în timpul returului U Craiova – KuPS. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

 

Astfel, lui Rotaru „i-a mai venit inima la loc”. În plus, după pauză, în minutul 62, Carlos Mora i-a adus pe olteni în avantaj, cu un gol superb marcat cu un șut puternic din afara careului. Așadar, Mihai Rotaru și ceilalți acționari au putut în sfârșit să se bucure la această partidă, Universitatea Craiova ajungând la scor de calificare în play-off-ul Europa League.

Final de meci tensionat în Bănie

Asta pentru că, după cum se știe deja foarte bine, în turul de săptămâna trecută din Finlanda scorul a fost egal, 1-1. În faza următoare din această competiție, echipa antrenată de Filipe Coelho urma să dea peste cei de la Ararat-Armenia, care au fost eliminați de Celje în turul trei preliminar din Champions League.

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De asemenea, și finalul de meci a fost unul extrem de tensionat pentru Mihai Rotaru, în condițiile în care echipa sa încerca să apere rezultatul de calificare afișat în acele momente pe tabela de marcaj. Un singur gol marcat de finlandezi în ultimele minute de joc ar fi împins dubla manșă în prelungiri. În cele din urmă însă, din fericire, nu a fost cazul de așa ceva. KuPS nu a reușit să mai marcheze, iar Universitatea Craiova a câștigat cu 2-1 și s-a calificat astfel în play-off-ul din Europa League.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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