Emoționant! Englezii au aflat că Dan Petrescu are cancer și au reacționat instant

Dan Petrescu s-a consacrat pe plan internațional la o echipă din Londra. Englezii îl laudă pentru cariera de antrenor și nu au trecut cu vederea că fostul sportiv are cancer. Iată cum au reacționat oamenii când au aflat.

Dan Petrescu, în presa internațională legat de vestea bolii

În ultima perioadă s-a retras și a slăbit 30 de kilograme, fiind aproape de nerecunoscut. Dan Petrescu este considerat un simbol al anilor ’90, în urmă cu puțin timp fiind luat în vizor de jurnaliștii din Marea Britanie.

Englezii de la au aflat că fostul fotbalist, care a demisionat din funcția de antrenor al clubului CFR Cluj în urmă cu 4 luni, are probleme grave de sănătate. Ei au scris despre faptul că a fost diagnosticat cu cancer.

Mai mult decât atât, au subliniat că fostul jucător de la Genoa și Chelsea este discret în ultima perioadă. Celebrul tehnician purta ochelari de soare și părea fragil.

Având în vedere aceste informații, internauții au reacționat în număr foarte mare. Fanii din întreaga lume au lăsat mesaje de încurajare la adresa fostei vedete a Cupei Mondiale. Foarte mulți îl numesc „o legendă”.

„Ca antrenor, este neliniștit și se ceartă cu toată lumea: arbitrul, adversarul, publicul, chiar și echipa sa. Este prea epuizat, prea intens, prea pasionat. Sper să se facă bine!”, „Super Dan o să-l facă praf. Tipul ăsta e o legendă”.

„Poți să depășești boala”, „Nu e niciodată plăcut să auzi astfel de vești despre cineva. Sper să se facă bine. Cu siguranță, a fost unul dintre cei mai buni jucători ai vremii sale”, „Mult succes, Dan, un jucător de calitate și la Wednesday”.

„Unul dintre cei mai buni fundași laterali din Premier League. Mult succes și rămâi puternic, frate!” sau „Legenda Chelsea și-a făcut un nume la puternicii Owls”, sunt o mică parte dintre comentariile de pe .

Care este starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Dumitru Dragomir a vorbit deschis despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. A transmis că a filmat recent alături de fostul fotbalist, însă nu se simțea tocmai bine. Ulterior, a confirmat că .

„Mi-a plăcut de Neluțu Varga că i-a dat drumul lui Petrescu. Eu am auzit că e bolnav și știu că e bolnav. Când a mai filmat cu mine am văzut că nu se simțea bine. Nu știu ce are și chiar dacă aș ști, nu aș spune.

Este o boală care nu-i mai permite să antreneze, cel puțin o perioadă. O are grea Dan Petrescu”, a dezvăluit în urmă cu puțin timp, Mitică Dragomir pentru FANATIK, la „Profețiile lui Mitică”. Gino Iorgulescu a declarat că Dan Petrescu are cancer.

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a transmis că fostul fotbalist a început deja chimioterapia. Se pare că cele trei fiice s-au întors acasă, din străinătate, pentru a-i fi aproape fostului jucător de la Chelsea.