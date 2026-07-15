Sport

Emoționant! Fanii olteni, susținere totală pentru Romanchuk la U Craiova – Vitebsk! Cum le-a mulțumit ucraineanul suporterilor. Foto

Emoții și controverse înainte de U Craiova - ML Vitebsk! Ucraineanul Oleksandr Romanchuk, în prim-plan: ce au afișat suporterii pentru el și ce au făcut colegii față de bieloruși
Gabriel-Alexandru Ioniță, Tibi Cocora
15.07.2026 | 21:46
Emotionant Fanii olteni sustinere totala pentru Romanchuk la U Craiova Vitebsk Cum lea multumit ucraineanul suporterilor Foto
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Fanii olteni, susținere totală pentru Romanchuk la U Craiova - Vitebsk. Foto: Fanatik
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Înainte de startul meciului U Craiova – ML Vitebsk din primul tur preliminar din Champions League, manșa secundă, pe stadionul „Ion Oblemenco” s-au petrecut două momente extrem de interesante. Ambele l-au avut în prim-plan pe ucraineanul Oleksandr Romanchuk (26 de ani), în contextul războiului din țara sa, în care rușii sunt ajutați în continuare de bieloruși.

UPDATE: Cum le-a mulțumit Oleksandr Romanchuk suporterilor olteni pentru gestul făcut

Fundașul central ucrainean a fost înlocuit la pauză cu Stevanovic. Înainte de startul reprizei secunde, Romanchuk a mers în fața Peluzei Nord. Cu lacrimi în ochi, el i-a aplaudat pe suporterii olteni și a avut parte de un răspuns pe măsură. În semn de mulțumire pentru sprijinul primit, fotbalistul și-a aruncat în peluză tricoul în care a evoluat în acest meci.

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Susținere totală pentru Oleksandr Romanchuk la U Craiova – ML Vitebsk, în contextul războiului dintre Ucraina și Rusia, la care participă și Belarus

În primul rând, suporterii din Peluza Nord și-au manifestat susținerea față de jucătorul echipei lor. Ei au afișat câteva bannere cu tricoul lui Romanchuk de la echipa națională, cu numărul 4 pe spate, în condițiile în care recent el a debutat la prima reprezentativă a țării sale. Pe unul dintre bannere a fost scris mesajul „Stop War” (Opriți războiul). De asemenea, și coechipierii fundașului central ucrainean și-au exprimat solidaritatea față de acesta în contextul geopolitic existent pentru el în jurul acestei partide.

Oleksandr Romanchuk U Craiova ML Vitebsk
Ce au afișat suporterii U Craiova la meciul cu ML Vitebsk pentru susținerea lui Oleksandr Romanchuk. Foto: Fanatik

 

Concret, asemenea lui, și ceilalți jucători de la Universitatea Craiova au refuzat să dea mâna cu adversarii lor înainte de începerea meciului, lucru văzut extrem de rar pe un stadion de fotbal, mai ales la un asemenea nivel. În plus, în momentul tragerii la sorți de dinainte de fluierul de start, cei doi căpitani, Cicâldău și Balanovich, au dat fiecare mâna cu arbitrul maghiar Marton Rusz, dar nu și între ei.

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Ce a spus Oleksandr Romanchuk despre războiul din Ucraina

Așadar, este mai mult decât evident că acest meci s-a disputat într-un context extrem de tensionat. ML Vitebsk este campioana Belarusului, iar această țară, sub conducerea lui Aleksandr Lukașenko, continuă să fie un aliat de nădeje al regimului lui Vladimir Putin de la Kremlin în războiul contra Ucrainei, țara lui Oleksandr Romanchuk.

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„Părinții mei muncesc acolo și le place casa noastră. Orașul meu e într-o zonă sigură. E aproape de granița cu România, iar ei consideră că e mai bine să rămână acasă. Ce pot să spun? E o situație extrem de urâtă în țara mea. De patru ani, soldații noștri ne apără de teroriștii ruși și nu e ușor. În fiecare zi, oameni mor.

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Copii și civili își pierd viața. Zilnic văd știri de acest gen. Ne bombardează orașele. Nu e ușor. Familia mea este încă în Ucraina. Îmi este extrem de dor de părinții mei. Încerc să îi ajut. Am o mulțime de prieteni care s-au înrolat. Încerc să vorbesc cu ei zilnic. Din păcate, mi-am pierdut prieteni care luptau pe front. Vorbesc zilnic cu cei de acolo și îmi spun să nu mă opresc. Vrem să arătăm lumii întregi că suntem un neam care se va lupta. Sper să câștigăm și sper ca războiul acesta să se încheie”, a spus Romanchuk despre acest subiect în urmă cu ceva timp, în exclusivitate pentru FANATIK. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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