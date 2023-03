Emoționant. Ultimele cuvinte scrise de Maria Tănase înainte să moară: ”Te voi aștepta, tătuță!”

Emoționant. scrise de regretata interpretă de muzică ușoară care a fost un fenomen în industrie, înainte să moară. Printre acestea se află gândul: «Te voi aștepta, tătuță!», dar și alte dezvăluiri tandre.

Înduioșător. Ultimele rânduri așternute pe foaie de regretata Maria Tănase înainte să plece la Ceruri. Ce a spus artista supranumită Pasărea măiastră

Maria Tănase a încetat din viață la Spitalul Fundeni, în primăvara lui 1963, după ce anterior anunțase că suferă de cancer la plămâni. Înainte să treacă la cele veșnice i-a lăsat o scrisoare soțului său, Clearch Raul Victor Pappadopulo-Sachelarie, cu care s-a căsătorit în anul 1950.

ADVERTISEMENT

Regretata solistă, supranumită Pasărea măiastră de către Nicolae Iorga, i-a spus celui care i-a fost partener de viață timp de 13 ani tot ce avea mai drag și mai frumos în suflet. Ultimele sale cuvinte impresionează și în ziua de azi.

„Îţi scriu acum, tătuţă, scrisoarea cea mai adevărată pe care am crezut vreodată că am s-o pot scrie. Te rog să mă ierţi de tot, dacă poţi, de tot ce ţi-am putut pricinui. Caută-mă, caută mângâierile mele.

ADVERTISEMENT

Ele n-au murit şi niciodată să nu le socoteşti moarte. Caută-mi ochii. Ei nu te-au minţit niciodată. Caută-mi sufletul. Căci, dezlipit de carne, nu te va uita niciodată. Prinde-mi din aer vorbele, căci nimeni nu le va recunoaşte.

Culege-mi visele, pe care le-am croit lângă tine, şi împarte-le oamenilor, căci au fost curate şi rare. Te voi aştepta, tătuţă, oricât ţi-o place ţie să trăieşti. Voi găsi atâtea flori pe-acolo că nu ştiu dacă-mi va ajunge timpul, până vei veni, să ţi le cos, să fie cum am visat să-ţi fie viaţa. Eu am să plec, şi-ţi mulţumesc pentru viaţa noastră.

ADVERTISEMENT

Iar vouă, cele 49 de frunze verzi din primavară și galbene în toamnă pe care mi-am plimbat anii, vă las câte o lacrimă de emoție: Adio, frunză verde, frunză galbenă, tu mă saltă, tu mă leagană…”, a scris Maria Tănase în scrisoarea de dragoste, notează .

Maria Tănase, testament pentru urmașii săi

Când și-a simțit sfârșitul aproape Maria Tănase a chemat notarul. Interpreta care pe parcursul carierei a fost acompaniată de cele mai bune orchestre, tarafuri şi instrumentişti le-a cerut urmașilor, prin testament să nu fumeze niciodată și să nu-i transforme înmormântarea într-un circ.

ADVERTISEMENT

În plus, nu a dorit nimic special pentru ultima zi pe pământ, ci să aibă în sicriu o pernă cu petale de trandafir. De asemenea, a dorit să fie îmbrăcată în alb și să fie îmbrăcată cu o cămașă de mătase pe care o avea acasă, în dulap.

ADVERTISEMENT

Corpul neînsufleţit al artistei a fost depus la Teatrul de Revistă și apoi s-a instituit zi de doliu naţional. A fost condusă pe ultimul drum de mii de oamenii, dormindu-și somnul de veci în Cimitirul Bellu din București.