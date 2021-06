Emoționanta poveste a lui Tushi, indianul care ajută elevii din România. Și-a cunoscut tatăl abia la 8 ani

Perioada pandemiei de Covid-19 a afectat multe pături sociale din România. Fără îndoială, printre cei mai afectați de izolare și de măsurile de restricție au fost elevii. Pentru sute de mii de elevi, școala online la care au fost ”condamnați” a însemnat automat pierdere contactului cu o parte esențială din materie.

ADVERTISEMENT

Pentru o parte dintre acești elevi, un tânăr indian de 21 de ani își dedică timpul și energia pentru a-i ajuta să recupereze din orele pierdute în ultimele luni.

Îl cheamă Tushar Advani – ”Tushi” și are un hobby rar întâlnit, acela de a mobiliza comunitățile în acțiuni îndreptate spre binele tuturor.

Povestea lui Tushi, indianul dedicat elevilor din România care și-a întâlnit tatăl abia la 8 ani

Tushi are o desprinsă parcă dintr-un film. Acesta a ajuns să se stabilească în România datorită tatălui său, venit aici de 26 de ani.

ADVERTISEMENT

Părintele său a trăit 5 ani la Timișoara, apoi s-a mutat în București și și-a deschis propriul business. Înainte de aceasta, timp de 11 ani, cât a fost angajat, nu a avut voie să-și aducă familia în țară.

În aceste condiții, Tushi și-a cunoscut tatăl abia la vârsta de 8 ani, când acesta a primit cetățenia română și a putut să își reunească familia la București.

Tushi, băiatul care aproape un deceniu din copilărie nu și-a văzut tatăl, vrea acum să pună umărul la ajutorarea copiilor din România loviți de pandemie.

ADVERTISEMENT

Indianul este parte activă, ca voluntar, la , o inițiativă unică în România care constă într-o platformă gratuită de educație remedială, prin care decalajele severe de nivel de pregătire să fie diminuate.

Tushi, implicat și în alte acțiuni pe bază de voluntariat

Deși are doar 21 de ani, Tushar Advani se poate lăuda deja cu alte acțiuni pe bază de voluntariat în ultimii ani. El s-a făcut remarcat în urmă cu un an, când proiectul ”Generația Vot” s-a constituit într-o alternativă pentru educație civică, urmărind motivarea tinerilor să voteze.

Ca Chief Operating Officer la ”Opportunity Week-end”, le-a creat liceenilor posibilitatea să se implice în voluntariate și să participe la workshop-uri și alte activități extracurriculare, iar ca ambasador Grow a organizat tabere de public speaking cu traineri din străinătate.

”De când am început activitatea pe partea de voluntariat, am înțeles că pasiunea mea este să adun laolaltă oamenii care cred în aceeași cauză. Iar alături de Narada simt că munca pe care-o fac are impact nu doar asupra vieții mele, ci poate schimba și alte vieți.

ADVERTISEMENT

Scopul meu este să creez o comunitate care să sprijine inițiativele pentru educație, dar să reprezinte un suport și pentru fiecare persoană în parte”, spune Tushar Advani, coordonator al echipei de voluntari Narada.

Tushi, un suflet mare cu magnet la atragerea de voluntari

Inima mare a lui Tushi are un efect de domino pozitiv. În acest moment, sub organizarea sa, la Narada se conturează o importantă comunitate națională de voluntari, în număr de 200, care își propune să devină o echipă eficientă, de intervenție de urgență în sprijinul .

Unul dintre scopurile concrete este și dezvoltarea unui hotline pentru copiii care vor avea nevoie de ajutor pe platforma de educație remedială, care va fi lansată curând de Narada.

ADVERTISEMENT

Voluntarii aflați în echipa indianului sunt, pe lângă ambasadori ai proiectului și persoanele care testează platforma, îndrumă copiii care au nevoie de ajutor și ajută profesorii să conceapă lecții cât mai interactive și atractive pentru elevi, prin jocuri și prezentări.

Secretul capacității extraordinare a tânărului indian de a mobiliza comunitățile constă, după cum singur mărturisește, ”în amabilitate și empatie”:

”Îmi este foarte ușor să empatizez cu oamenii din jurul meu, să mă conectez la ei și cred că secretul meu este că nu ascund ce simt, sunt deschis în interacțiuni. Uneori, oamenii au nevoie doar să-i asculți, să simtă că le apreciezi ideile și să-i ajuți cu ce au nevoie.

ADVERTISEMENT

Când ajung să lucreze cu un grup așa de mare de voluntari, oamenii pot deveni anxioși. Simt că e vorba doar despre muncă, despre targeturi de atins. Eu cred că este vorba și despre relații de prietenie, de modul cum știi să interacționezi. Când cineva devine anxios, temerile se liniștesc când înțelege că nu e singurul care simte așa”.

Avantajele activității de voluntar

În ciuda faptului că nu este român și are doar 21 de ani, Tushi înțelege deja atât complexitatea problemelor pe care le are de depășit învățământul românesc ca urmare a efectelor pandemiei, cât și rolul creării unei comunități de voluntari care să sprijine proiectele de educație remedială.

Tânărul indian transmite tuturor că munca de voluntariat îl ajută în primul rând pe cel care o face.

”Prin voluntariat, am învățat să fiu mai deschis, să nu-mi fie teamă să arăt ceea ce simt. Am descoperit că asta înseamnă putere și nu slăbiciune. Am învățat lucruri care m-au ajutat să depășesc mai ușor situații întâlnite în alte proiecte, la locul de muncă sau pur și simplu, în viață”.

În consecință, acesta are un mesaj pentru cei care vor să-i urmeze drumul și să-i ajute pe elevi. ”Dacă și TU alegi să fii voluntar Narada, o să faci lucruri care vor avea impact în sistemul educațional, dar și în propria ta existență. O să aduci schimbări în viețile unor copii care nu au aceleași oportunități ca ceilalți.

Dacă ești în căutarea unui loc de unde să-ți începi drumul tău de voluntariat și ești pasionat de domeniul educației, te așteptăm aici, la Narada, ca voluntar!” spune indianul care a ales să-i ajute pe copiii aflați în situații de risc, din România.