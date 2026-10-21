Emptyhad! Manchester City, părăsită de fani în Champions League după scandalul încălcării regulilor financiare

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Manchester City s-a dezlănțuit pe teren și a zdrobit-o pe AEK Atena cu un categoric 5-1, însă imaginea serii nu a fost hat-trick-ul de senzație reușit de Phil Foden, ci spectacolul dezolant al tribunelor aproape pe jumătate goale. „Emptyhad”, a titrat The Sun.

20.000 de locuri libere la Mancheter City – AEK Atena

Stadionul Etihad a beneficiat recent de un proces major de extindere, capacitatea sa totală fiind ridicată la aproximativ 61.000 de locuri. Cu toate acestea, oficialii clubului din Manchester au raportat o prezență de doar 40.042 de spectatori.

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Asta înseamnă că peste 20.000 de scaune au rămas complet goale. Imaginile transmise în direct au arătat peluze întregi și secțiuni masive de la inelele superioare care erau goale.

Spre deosebire de alte dăți, oficialii de la Manchester City au încercat o relaxare a condițiilor de achiziție a biletelor. S-a anunțat că orice suporter care a fost la cel puțin un meci în trecut pe Etihad putea achiziționa până la patru bilete pentru duelul cu AEK Atena.

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Englezii au încercat o măsură șoc de populare a tribunelor

Această strategie de tip „grup liber”, folosită de obicei la meciurile din Cupa Ligii sau fazele incipiente ale Cupei Angliei, a demonstrat o realitate cruntă: oficialii știau că interesul este la pământ și au încercat cu disperare să populeze tribunele.

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Prețurile biletelor standard de acces general pentru adulți pe platformele oficiale și de re-vânzare autorizate s-au situat, în general, între 45 și 95 de lire sterline, în funcție de poziționarea în tribune, la peluză sau la tribuna a doua.

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Manchester City joacă aproape întotdeauna cu casa închisă în campionat, gradul de ocupare al stadionului Etihad depășind în mod constant 96-99% la meciurile din Premier League.

Grecii au fost mai vocali decât gazdele

Lipsa de susținere a celor de la City a făcut ca fanii greci ai celor de la AEK Atena, veniți în număr mare și faimoși pentru atașamentul lor fanatic, să se audă, în unele momente, mult mai tare decât întreaga masă de suporteri gazdă.

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Dacă în tribune atmosfera a fost una anostă, pe gazon, fotbaliștii antrenați de Enzo Maresca nu au arătat milă de echipa lui Răzvan Marin. City a controlat ostilitățile încă din primele minute, transformând meciul într-un antrenament oficial cu public redus.

Scorul a fost deschis rapid de Elliot Anderson, care a împins mingea în plasă din fața porții, după o fază prelungită de atac. La scurt timp, a ieșit la rampă omul serii, Phil Foden, care a majorat diferența la 2-0 printr-o execuție plasată, de la mică distanță.

Răzvan Marin a fost înlocuit la pauză

Deși meciul părea rezolvat din prima repriză, startul părții secunde a adus o tresărire de orgoliu din partea elenilor. Stavros Pilios a profitat de o neatenție în defensiva gazdelor și a redus din diferență (2-1), declanșând nebunia în sectorul fanilor din Atena. Golul primit a funcționat însă ca un bumerang pentru oaspeți, deoarece a trezit orgoliul „cetățenilor”.

Rayan Cherki a refăcut avantajul de două goluri după o acțiune individuală superbă în care a destabilizat complet defensiva adversă. Finalul de meci i-a aparținut în totalitate lui Foden. Decarul englez a marcat pentru 4-1 cu un șut violent, iar ulterior și-a completat hat-trick-ul după o pasă ideală oferită de tânărul Ryan McAidoo, stabilind scorul final de 5-1.