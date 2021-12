Emy Alupei a plecat acasă cu 50.000 de dolari după finala show-ului american The Challenge. Pe ce loc a ieșit artista

Emy Alupei a obținut 50.000 de dolari după finala show-ului american de supraviețuire The Challenge: Spies, Lies and Allies. Cântăreața s-a clasat pe locul trei alături de partenerul din finală, Devin Walker.

Cei doi câștigători au decis să împartă premiul de un milion de dolari cu ceilalți concurenți care se aflau pe podium.

O fostă câștigătoare a show-ului Big Brother a obținut marele premiu în finala The Challenge. Ea și partenerul ei din finală au câștigat câte 500.000 de dolari.

ADVERTISEMENT

Emy Alupei a plecat acasă cu 50.000 de dolari după finala The Challlenge

Emy Alupei a plecat acasă cu suma de 50.000 de dolari după

Kaycee Clark, originară din SUA, este câștigătoarea sezonului 37 al show-ului de supraviețuire. Ea și partenerul ei din finală, C.T. Tamburello, au câștigat un milion de dolari, adică 500.000 de dolari de fiecare.

ADVERTISEMENT

Cei doi au făcut un gest total neașteptat și fără precedent în istoria competiției produse de MTV America. Aceștia au oferit o parte din câștig celorlalți concurenți aflați pe podium.

Astfel, cuplul clasat pe locul doi, format din Tori Deal și Kyle Christie, s-a ales cu 100.000 de dolari. Aceeași sumă au primit-o și , clasați pe locul trei.

ADVERTISEMENT

„El (n.r. C.T.) a mai câștigat la acest show, e pentru a 5-a oară când o face, iar eu am terminat pe primul loc la Big Brother. Așa că ne-am tot gândit: cât să le dăm?

Iar C.T. mi-a spus: e ca atunci când trebuie să-ți alegi copilul preferat. Ai de ales între locul 2 și locul 3. Nu poți oferi mai mult unuia decât altuia.”, a declarat Kaycee Clark, potrivit

ADVERTISEMENT

Câștigătoarea a mai spus că știe cum este ca cineva să muncească din greu și să nu obțină niciun fel de recompensă la final întrucât ea a trecut printr-o astfel de situație la un sezon din trecut.

„La primul sezon am ieșit pe locul 2 la fete și am primit zero dolari. La al doilea sezon la care am participat m-am accidentat și am luat tot zero dolari.

ADVERTISEMENT

Înțeleg cum e să muncești luni de zile, iar la final să nu primești nici o recompensă după ce ai trecut prin iadul ăsta.”, a mai declarat Kaycee Clark.