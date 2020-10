Emy Alupei vine la Bravo, ai stil! Celebrities, după ce Bianca Rus a fost eliminată din concurs

Emy Alupei se alătură vedetelor de la Bravo, ai stil! Celebrities, după ce Bianca Rus a fot eliminată din concurs.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artista dorește să câștige marele premiu și anunță că nu are frică de nimeni, motiv pentru care e pusă pe fapte mari.

Cântăreața a fost prezentă și în emisiunea Survivor Romania, fiind una dintre cele mai puternice prezențe din concurs din Tabăra Faimoșilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emy Alupei a înlocuit-o pe Bianca Rus

„Sunt foarte emoționată! Nu îmi este frică de absolut nimeni, decât de Dumnezeu. Am venit aici, la Bravo, ai stil! Celebrities ca să învăț, să greșesc. Nimeni nu este perfect! De abia aștept batalia stilistica”, a declarat Emy Alupei.

ADVERTISEMENT

Andreea Emilia Alupei sau Emy Alupei, va duce o bătălie cu adevărat, însă de această dată pentru cea mai stilată femeie din România. Ea îți dorește să câștige premiul cel mare, însă a trebui să lupte cu Andreea Tonciu, Roxana Nemeș, Alexandra Ungureanu sau Cristina Șișcanu, câteva dintre concurentele din show, pentru ca premiul să-i aparțină.

Emy este prima cântăreață de trap din Romania. Cu piesa, ,Nu uita, ea a devenit celebră în România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artista a scos o piesă cu Iancu Sterp

Colegi în concursul Survivor, Emy Alupei a avut o relație foarte bună cu Iancu Sterp, care a și apărut într-un clip de-al ei. Despre ei s-a spus că ar fi avut o relație, ba chiar că din cauza apropierii dintre cei doi Iancu Sterp s-ar fi despărțit de iubită.

„Haideți să punem odată stop speculațiilor despre mine că sunt într-o relație, că am furat iubitul nu știu cui. Potoliți-vă, relaxați-vă! Dacă lucrez cu cineva profesional asta nu înseamnă că sunt cu el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă un băiat joacă la mine în clip sau dacă cineva apare la mine în instastory asta nu înseamnă că sunt combinată cu el.

Nu am nicio treabă cu nimeni, sunt singură. Dacă cineva doarme la mine să știți că am camere pentru toată lumea, adică nu trebuie să doarmă cu mine în pat un om ca să stea la mine în casă.

ADVERTISEMENT

Eu am adus în casa mea foarte mulți prieteni, am adus și cupluri în casă la mine, am avut invitați care au rămas peste noapte și nu e ca și cum am o relație cu toată lumea care a venit la mine în casă”, a spus Emy Alupei, imediat după ce zvonurile au apărut.