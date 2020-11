Emy Alupei, scandal după ce a fost eliminată de la Bravo, ai stil! Celebrities. Nu s-a mai abținut

Emy Alupei a fost eliminată din cadrul competiției Bravo, ai stil! Celebrities în ediția de sâmbătă seara. După ce a fost criticată de fani, cântăreața nu s-a mai abținut și le-a dat o replică dură pe rețelele de socializare.

Deși mai multe concurente au fost în pericol de a fi eliminate din competiție, Emy Alupei a fost cea care a plecat, relatează wowbiz.ro. Jurații au votat și, din păcate, cântăreața de muzică trap a părăsit show-ul în care a participat de puțin timp.

Artista a fost dezamăgită din cauza eliminării și a postat un mesaj emoționant pe contul de Instagram. “Mă doare sufletul pentru că am ieșit”. Simțeam că fac parte din familia asta, a declarat aceasta chiar în platoul emisiunii.

Emy Alupei, scandal după ce a fost eliminată de la Bravo, ai stil! Celebrities

Emy Alupei a părăsit competiția în care a participat timp de câteva săptămâni. Cântăreața a venit în platou după eliminarea Biancăi Rus și a fost foarte dezamăgită că a fost eliminată atât de repede.

Lui Emy i-a fost greu să părăsească show-ul, mai ales că îi plăcea și se obișnuise deja cu jurații și cu restul concurentelor. Cu lacrimi în ochi, artista și-a luat la revedere de la Bravo, ai stil! Celebrities.

“Și am ieșit! Mi-a fost greu … foarte greu, unii o văd floare la ureche când de fapt nu e nici pe departe așa. Țin multe în mine chiar dacă mă vedeți transparentă. A fost o experiență foarte bună pentru mine. În primul rând a fost prima oară când am fost în cadrul unei emisiuni de genul ăsta și am învățat foarte multe.

Poate n-am corpul perfect, caracterul perfect, dar cu toate astea ÎMI ASUM! Îmi asum ce sunt, cine sunt! Atât a fost să fie parcursul meu în @bravoaistil și mulțumesc tuturor pentru oportunitate! Am plâns! Și nu mi-e rușine. Toți plângem, chiar dacă arătăm sau nu. Fiți mai buni și incercati sa înțelegeți oamenii si dincolo de marele ECRAN”, a scris aceasta.

Fanii au reacționat la postare și au fost dezamăgiți de plecarea vedetei din emisiune. “Ai fost super tare! Din punctul meu de vedere ești perfectă! Ai încredere în tine!”, “Încă nu îmi vine sa cred, meritai să rămâi ptr că erai abia la început……”,

“Mie una nu mi se pare corect, tu nici nu ai fost lăsată să arăți că poți și mai mult, doar ce ai venit și ai și plecat…Când să arăți? Dar na..fiecare cu părerea lui. Îți urez succes în continuare!”, sunt doar câteva dintre comentariile celor care o apreciau.

Emy Alupei a avut parte de un moment foarte emoționant la gala emisiunii de sâmbătă seara, unde a dansat alături de mama ei. Atât jurații, cât și restul concurentelor s-au bucurat de moment. Bineînțeles, artista nu a scăpat de criticile legate de prestația ei în cadrul show-ului, însă a dar o replică pe măsură:

“Frustraților, lăsați shaorma și mergeți voi și faceți ce am făcut eu, că așa din fața televizorului e ușor să comentezi. Bine că femeile în lesă vă plac, probabil că sunteți obișnuite să fiți denigrate și vă place. Frumoasă mentalitate, arunc-o pe geam și închide-l!”

Cântăreața are o relație foarte specială cu mama ei, care a fost balerină înainte de nașterea lui Emy. Cele două au fost văzute des împreună și adesea sunt confundate cu două surori.

În trecut, Emy Alupei a participat la Survivor România, unde s-a făcut remarcată prin caracterul puternic. A fost foarte apropiată de Iancu Sterp în timpul show-ului, însă relația dintre ei a devenit tensionată după ce s-au întors în țară din Republica Dominicană.