Enes Sali, convocat în premieră de Mirel Rădoi la națională! Cine e noua perlă a lui Gică Hagi. Video

, noua senzație a celor de la Farul Constanța, ar putea debuta la echipa națională a României în dubla decisivă de calificare la baraj cu Islanda și Liechtenstein.

Mijlocașul ofensiv de doar 15 ani este născut în Canada și are origini turce, însă , fiind evaluat conform transfermarkt deja la 200.000 de euro.

Enes Sali, surpriza lui Mirel Rădoi pentru meciurile cu Islanda și Liechtenstein

a marcat pe 13 septembrie împotriva celor de la Academica Clinceni primul gol în Casa Pariurilor Liga 1 și a devenit cel mai tânăr marcator din istorie, doborând un record vechi de 44 de ani deținut de marele .

La 11 ani, Enes Sali a fost la celebra academie de juniori a Barcelonei, „La Masia”și unde a petrecut un an de zile. A plecat după ce a a avut mai multe probleme cu FIFA și a așteptat nu mai puțin de doi ani după acte: „Am așteptat cam 2 ani după “paper work”. Nici măcar nu se putea antrena cu La Masia. Și apoi ne-a anunțat că mai e nevoie de un an. Mi s-au tăiat picioarele. Am spus stop! Până la urmă, pentru noi a fost suficient faptul că Barcelona îl vrea”.

„O să-l cunoaşteţi, eu îl ştiu bine, veţi auzi multe lucruri frumoase despre el! Îl las să vorbească în teren, e foarte talentat, rar găseşti ca el”. – Gheorghe Hagi

Enes Sali, sezon de senzație în Liga 1 la Farul Constanța

În acest sezon, a evoluat în șapte meciuri și a reușit un gol și va face pasul cel mai mare după ce a jucat doar la naționala U16 și U17, unde a strâns nouă meciuri și a marcat trei goluri.

„E o onoare să intru pe teren pentru Mister (n.r – Gheorghe Hagi). Îmi place să driblez, de mic iubesc să fac asta. Țelul meu e să câștigăm cât mai multe meciuri. Se poate orice, trebuie să avem încredere în noi”. – Enes Sali, Farul Constanța

Ce spunea tatăl lui Enes Sali despre posibilitatea de a juca pentru România: „E prima variantă, nu Turcia sau Canada”

Tatăl lui Enes Sali a declarat pentru că el dorește ca fiul său să evolueze pentru naționala României: „Tot timpul discutăm și luăm deciziile împreună. Deocamdată joacă pentru România. A fost la un turneu U17 în Polonia. A venit foarte fericit de acolo. Deocamdată suntem aici, jucăm pentru România.

„Eu sper că va fi România. Suntem turci, dar nu suntem cetățeni turci. Avem dublă cetățenie, română și canadiană. Pentru mine, România e prima variantă”, a spus Engi Sali.

Da, vă daţi seama, m-am întâlnit cu Neymar, Messi, Iniesta, jucători cu nume mari. M-au învăţat multe lucruri. Ei m-au învăţat să driblez aşa bine. Mi-au spus că să am încredere în mine mai mult şi m-au ajutat să-mi îmbunătăţesc calitatea asta. Idolul meu este Messi. – Enes Sali

Gheorghe Hagi anticipa convocarea lui Enes Sali la națională: „Așa cum am jucat eu la 17 ani, așa poate să vină și el să joace”

Gheorghe Hagi se aștepta că Enes Sali să fie convocat la naționala României însă rămâne la fel de temperat cum îl cunoaștem: „Enes Sali trebuie să mai joace la echipa mare, să joace la echipa națională și să avem grijă de el, pentru că e doar un copil. Așa cum am jucat eu la 17 ani, așa poate să vină și el să joace”.

„Peste 5-10 ani mă văd într-un campionat puternic și la un nivel foarte mare. Marele meu vis în fotbal este să câștig Champions League cu clubul, să câștig un trofeu mare cu lotul național și mai vreau să câștig Balonul de Aur”, a declarat jucătorul pentru Farul Constanta TV.

Tatăl lui Enes Sali a crescut lângă stadionul celor de la Farul și s-a îndrăgostit de Gheorghe Hagi: „Eu am jucat fotbal. Sunt constănțean, din cartierul unde e stadionul Farul. Am crescut cu Farul și cu Hagi. Bunicul m-a dus la stadion să-l văd pe Gică. Am crescut cu Hagi și acum fiul meu e antrenat de dânsul. Vă dați seama ce bucurie?”.

De altfel Enes Sali și-a dorit să ajungă la Academia lui Gheorghe Hagi: „Și în Canada, eu mă uitam pe internet ce e la Academia Hagi. Îmi plăcea mult. Îmi aduc aminte, chiar și fiul meu i-a spus mamei lui “Simt că vreau să fiu acolo!”, referindu-se la Academia Hagi. Sunt cuvintele lui. Enes a crescut cu video-uri cu Hagi și România”.

„Nu am cuvinte! Mă simt extraordinar, e un sentiment unic și sper să-mi ajut echipa. Îmi place să driblez, am lucrat asta de mic și să fac asta cât mai mult. E o onoare pentru mine, atmosfera era frumoasă și mi-am dorit să intru și să îmi ajut echipa. Se poate orice, mă gândesc și la titlu, de ce nu? Îi mulțumesc domnului Hagi pentru tot ce mi-a oferit. Acest gol îl dedic domnului Hagi și familiei mele”. – Enes Sali, Farul Constanța

16 ani va împlini Enes Sali pe 23 februarie 2022

200.000 de euro e cota mijlocașului lui Farul Constanța

3 goluri în 9 meciuri a reușit puștiul la naționala U16 și U17

1 gol a reușit în 7 meciuri și a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Ligii 1 la 15 ani, 6 luni și 21 de zile