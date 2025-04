Enes Sali, dezvăluiri după întâlnirea cu Cristiano Ronaldo: promisiunea făcută românului! ”Mi-a zis că-și prezintă scuzele, apoi a râs cu mine!”

După ce la finalul anului trecut , Enes Sali a fost împrumutat la Al Riyadh. Jucătorul crescut la academia lui Gică Hagi l-a impresionat pe superstarul Cristiano Ronaldo la întâlnirea cu Al Nassr.

Cum a trăit Enes Sali întâlnirea cu Cristiano Ronaldo

Intrat pe teren în minutul 69 al meciului din etapa a 27-a a campionatului Arabiei Saudite, Enes Sali a fost aproape de gol în prelungiri, dar și Al Nassr s-a impus în cele din urmă cu 2-1. Jucătorul român de 19 ani, care în perioada petrecută în Statele Unite l-a întâlnit și pe Leo Messi, a povestit ce i-a transmis Ronaldo la finalul jocului.

”Am jucat 30 de minute, am făcut-o destul de bine. Au fost niște ocazii, am dat și eu bara aceea. Puteam să egalăm, dar n-a fost să fie. După meci, am încercat să fac un schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo.

Dar cu un minut înainte s-a dus la el un coleg și apucase să i-l promită lui. Mi-a zis că-și cere scuze și că la meciul următor rezolvăm. Pe urmă a râs cu mine și ne-am salutat. Messi și Ronaldo sunt cei mai bun din toate timpurile, îi respect enorm pe amândoi.

Să fiu față în față cu Ronaldo a fost extraordinar. Să aibă 40 de ani și să joace așa, să marcheze asemenea goluri… Este incredibil. Sper să am cât mai multe astfel de meciuri în continuare”, a declarat Enes Sali, pentru .

Comparație între fotbalul din România și cel din Arabia Saudită

Puștiul născut la Toronto și crescut la academia lui Gică Hagi este încântat de nivelul fotbalului din Arabia Saudită și consideră că viteza este una mai mare decât în România. ”Aici, în Arabia, întâlnești aproape săptămână de săptămână unii dintre cei mai buni fotbaliști ai lunii.

Sunt nume uriașe, gândește-te că dai peste Ronaldo, Benzema sau Mane. Mă bucur de momentele acestea, este o onoare pentru mine. Nu toți au ocazia să joace cu idolii din copilărie, așa cum mi se întâmplă mie. Momentele astea îmi dau cea mai mare bucurie.

Meciurile sunt deschise, spațiile sunt mari de tot, viteza e una în plus față de ce se juca în România, să zic. După cum se știe, străinii sunt foarte valoroși la nivel individual și asta face diferența față de fotbaliștii locali”, a spus Enes Sali.