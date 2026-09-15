Sport

Enes Sali, blocat după transferul la FC Andorra! Când ar putea debuta în LaLiga 2

Enes Sali a semnat cu FC Andorra la începutul lunii august, însă nu a jucat până acum pentru formația din LaLiga 2. Când ar putea să debuteze.
Bogdan Mariș
15.09.2026 | 18:20
Enes Sali blocat dupa transferul la FC Andorra Cand ar putea debuta in LaLiga 2
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Enes Sali (20 de ani) ar putea să debuteze la FC Andorra în următoarea etapă din La Liga 2. FOTO: FC Andorra
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Enes Sali (20 de ani) a revenit în această vară în Europa după doi ani și jumătate petrecuți în Statele Unite și Arabia Saudită. Fotbalistul lansat de Gică Hagi la Farul a semnat cu FC Andorra, formație din divizia secundă a Spaniei. Deși a semnat pe 6 august, acesta nu a debutat până acum pentru noua sa formație din cauza unor probleme birocratice.

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FC Andorra a efectuat nu mai puțin de 15 transferuri în această vară, iar jucătorii au fost înregistrați treptat, singurul dintre ei care blocat în acest moment fiind Enes Sali. Conform AS, românul ar putea să debuteze însă la meciul cu Sporting Gijon de pe 19 septembrie, deoarece actele sale din Canada au sosit, ultimul pas fiind cartea verde, care ar trebui să ajungă în următoarele zile.

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„Înregistrarea lui Sali a fost întârziată din cauza protocoalelor din Andorra, care aplică reguli diferite față de Spania în ceea ce privește rezidența, iar pentru anumite proceduri sunt necesare mai multe documente; prin urmare, volumul de acte de întocmit este mai mare”, au precizat jurnaliștii iberici.

FC Andorra are un start dificil în noul sezon din LaLiga 2. După un succes clar în prima etapă, 5-1 pe teren propriu contra celor de la Ceuta, echipa patronată de Gerard Pique a suferit patru înfrângeri consecutive, cu Celta Vigo B, Eibar, Valladolid și Real Sociedad B. În clasament, formația din Principat ocupă locul 18 (din 22).

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Când a jucat Enes Sali ultimul meci oficial

Achiziționat de FC Dallas de la Farul în ianuarie 2024 pentru 2.8 milioane de euro, Enes Sali a evoluat în doar două partide oficiale pentru formația din Major League Soccer. După o perioadă la echipa secundă a clubului, North Texas SC, extrema a avut două experiențe în Arabia Saudită, la Al Riyadh, unde a fost împrumutat. Ultimul meci oficial în care a evoluat jucătorul cu o selecție în echipa națională a României a fost un eșec contra celor de la Al Fayha, partidă disputată pe 4 mai.

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