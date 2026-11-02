Enes Sali, martorul unor scene dramatice în Spania! Un fotbalist a făcut stop cardiorespirator pe gazon. Imagini șocante. Video

ADVERTISEMENT

Jesus de Miguel (30 de ani), fotbalistul lui Tenerife, a suferit un stop cardiorespirator pe gazon în prelungirile meciului cu FC Andorra, după o ciocnire extrem de dură cu portarul advers Jesus Owono. Spaniolul a fost resuscitat în ambulanță înainte de a fi transportat la spital. Internaționalul român Enes Sali (20 de ani) a fost martor la evenimentele teribile, fiind pe banca echipei oaspete.

Enes Sali, martorul unor scene dramatice în Spania! Un fotbalist a făcut stop cardiorespirator pe gazon

Meciul dintre Tenerife și Andorra a fost unul spectaculos, oaspeții revenind de la 0-2, însă s-a încheiat într-un mod groaznic. În minutul 90+7, portarul Jesus Owono a ieșit din poartă, până la mijlocul terenului, pentru a încerca să ajungă primul la un balon lung trimis de un fundaș al lui Tenerife. Din nefericire, acesta s-a ciocnit violent cu atacantul gazdelor, Jesus de Miguel, care și-a pierdut cunoștința.

ADVERTISEMENT

Conform , de Miguel a suferit un stop cardiorespirator, iar după mai multe minute de incertitudine, a fost dus pe targă spre ambulanță, unde a fost resuscitat. Mai apoi, fotbalistul a fost transferat la secția de terapie intensivă a celui mai mare spital din Insulele Canare, Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria.

Portarul Owono a primit cartonașul roșu din partea arbitrului după ciocnirea violentă cu Jesus de Miguel, însă meciul a fost suspendat la scorul de 2-2, cele două echipe plecând la vestiare. Rămâne de văzut ce decizie vor lua comisiile din Spania cu privire la o posibilă continuare a meciului, ținând cont de faptul că mai erau de jucat doar 3 minute. Martor la scenele dramatice a fost și internaționalul român , aflat pe banca de rezerve a celor de la Andorra.

ADVERTISEMENT

Spectacol în Tenerife – Andorra înainte de incidentul cumplit

Meciul de pe stadionul „Heliodoro Rodriguez Lopez” a fost unul spectaculos, cu 4 goluri și două eliminări înainte de momentul groaznic din prelungiri. Gazdele au condus cu 2-0 la pauză, după reușitele semnate de Christian Gomis și Enric Gallego. În partea secundă, gruparea patronată de a redus din diferență prin Lautaro de Leon, iar apoi acesta și portarul advers Dani Martin au fost eliminați după o altercație. Stefan Golubovic a egalat situația pe tabelă, iar Andorra căuta victoria în momentul în care a avut loc ciocnirea dintre Jesus Owono și Jesus de Miguel.

ADVERTISEMENT