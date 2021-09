Enes Sali, noua „perlă” a lui Hagi, vrea să joace pentru naționala României: „E prima variantă, nu Turcia sau Canada”

La doar 15 ani și șapte luni, mijlocașul ofensiv din istoria Ligii 1 cu golul înscris în poarta celor de la Academica Clinceni.

Puștiul i-a întrecut astfel pe foştii mari fotbalişti ai Craiovei şi FC Argeş, (16 ani și 24 de zile) și marele Nicolae Dobrin (16 ani și două luni).

Enes Sali, copilul-minune al lui Hagi, ar putea evolua pentru naționala României

Într-un interviu pentru , tatăl lui Enes Sali a declarat că el dorește ca fiul său să evolueze „sub tricolor”: „Mai discutăm. Tot timpul discutăm și luăm deciziile împreună. Deocamdată joacă pentru România. A fost la un turneu U17 în Polonia. A venit foarte fericit de acolo. Deocamdată suntem aici, jucăm pentru România”, a spus Engi Sali.

„Nu știi niciodată ce-ți oferă viitorul. Nu vreau să zic ceva și să nu se adeverească apoi. Deocamdată e aici, joacă pentru România. Eu sper că va fi România. Suntem turci, dar nu suntem cetățeni turci. Avem dublă cetățenie, română și canadiană. Pentru mine, România e prima variantă”, a mai explicat tatăl jucătorului lui Farul Constanța.

Ce spune Gheorghe Hagi despre Enes Sali: „Să avem grijă de el. E doar un copil”

după recordul incredibil al lui Enes Sali, însă îl așteaptă și la echipa națională a României: „Enes Sali trebuie să mai joace la echipa mare, să joace la echipa națională și să avem grijă de el, pentru că e doar un copil. Așa cum am jucat eu la 17 ani, așa poate să vină și el să joace”.

De altfel, tatăl lui a crescut cu Gheorghe Hagi pe stadion, pe care l-a văzut când era copil în tricoul lui Farul Constanța: „Eu am jucat fotbal. Sunt constănțean, din cartierul unde e stadionul Farul. Am crescut cu Farul și cu Hagi. Bunicul m-a dus la stadion să-l văd pe Gică. Am crescut cu Hagi și acum fiul meu e antrenat de dânsul. Vă dați seama ce bucurie?

Și în Canada, eu mă uitam pe internet ce e la Academia Hagi. Îmi plăcea mult. Îmi aduc aminte, chiar și fiul meu i-a spus mamei lui “Simt că vreau să fiu acolo!”, referindu-se la Academia Hagi. Sunt cuvintele lui. Enes a crescut cu video-uri cu Hagi și România”.

Enes Sali, despre performanța sa uriașă și experiența la Barcelona: „E o onoare pentru mine!”

Enes Sali la finalul partidei cu Academica Clinceni și deja se gândește la titlul de campion alături de Farul Constanța: „Nu am cuvinte! Mă simt extraordinar, e un sentiment unic și sper să-mi ajut echipa. Îmi place să driblez, am lucrat asta de mic și să fac asta cât mai mult. E o onoare pentru mine, atmosfera era frumoasă și mi-am dorit să intru și să îmi ajut echipa. Se poate orice, mă gândesc și la titlu, de ce nu?”.

a fost printre cei trei norocoși aleși de Barcelona la un trial din 2015, iar tatăl său a povestit despre experiența de la academia de fotbal a Barcelonei: „În 2015, Barcelona avea un trial în Canada. A luat 3 copii. Unul de 2004, unul 2005 și Enes de 2006. Acolo am realizat ce înseamnă La Masia. Pe Enes îl țineau într-o altă școală, iar în La Masia a ajuns abia în 2016, în probe. Atunci i-am zis: “Tati, dacă și aici faci față, înseamnă că ești foarte talentat”. A făcut față cu brio!

Am adus toate actele, apoi a urmat un “dans”. A trebuit să așteptăm foarte mult, s-a și amânat de câteva ori. Am așteptat cam 2 ani după “paper work”. Nici măcar nu se putea antrena cu La Masia. Și apoi ne-a anunțat că mai e nevoie de un an. Mi s-au tăiat picioarele. Am spus stop! Până la urmă, pentru noi a fost suficient faptul că Barcelona îl vrea”, a mai spus tatăl fotbalistului pentru sursa citată.