Fotbal international

Enes Sali nu se ascunde după ce Pique l-a transferat în Spania. Unde vrea să ajungă: „Stilul lor mă avantajează”

Enes Sali (20 de ani) a vorbit despre transferul la noua sa formație, FC Andorra, dar și despre motivele care l-au determinat să facă această alegere.
Catalin Oprea
10.08.2026 | 10:13
Enes Sali nu se ascunde dupa ce Pique la transferat in Spania Unde vrea sa ajunga Stilul lor ma avantajeaza
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Enes Sali a acordat primul interviu la FC Andorra / Foto: colaj instagram@FCAndorra
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Enes Sali este noul jucător al formației FC Andorra, angrenată în liga secundă din Spania (La Liga 2). Jucătorul român a apucat să debuteze sub comanda lui Carles Manso în amicalul pierdut în fața celor de la Huesca, scor 0-4.

Enes Sali, cu gândul la Barcelona

FC Andorra are programată prima etapă din La Liga2, sezonul 2026/2027, sâmbătă, 15 august, pe teren propriu împotriva celor de la Ceuta. Sali trage tare la antrenamente pentru a-l convinge pe antrenorul Manso că merită titularizarea în startul acestui sezon.

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Într-un interviu acordat presei spaniole, Enes Sali și-a prezentat parcursul profesional, apoi a vorbit despre stilul echipei FC Andorra care, în opinia sa, i se potrivește de minune.

La 10 ani am semnat cu Barça, pentru ca apoi să plec la Hagi, în România, unde am debutat la 15 ani. Apoi am explodat și am ajuns la echipa națională, motiv pentru care m-a cumpărat Dallas. Apoi am fost împrumutat în Arabia Saudită, până să ajung aici.

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Sunt un fotbalist direct și merg unu contra unu cu fundașul. Calitățile mele sunt viteza și driblingul. Cred că pot ajuta echipa cu cifre, datorită stilului meu de joc, a declarat Enes Sali, conform as.com.

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Enes Sali și reîntâlnirea cu Gerard Pique

Enes Sali a dezvăluit că nu a stat prea mult pe gânduri atunci când a aflat că este dorit la FC Andorra, chiar dacă nu ducea lipsă de oferte. Tânărul mijlocaș a fost încântat de locul în care avea să ajungă, dar mai ales de patronul pe care urma să-l aibă: fostul mare internațional spaniol, Gerard Pique, pe care l-a mai întâlnit în trecut.

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M-am bucurat foarte mult când Andorra s-a interesat de mine. A fost o onoare. Joacă asemănător cu Barcelona, iar stilul lor de joc este mai bun pentru caracteristicile mele. Fotbal ofensiv. Sunt foarte încântat să fiu aici.

Când am aflat că mă vor, am căutat informații despre țară. Sunt foarte încântat să vin să locuiesc aici. Am o fotografie cu Piqué de când eram mic și locuiam în Barcelona, iar acum este o nebunie să-l văd din nou, a completat Enes Sali.

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