Enes Sali, prima zi în cantonamentul naționalei. Cum a fost întâmpinat mijlocașul Farului. Video

Naționala de fotbal a României joi, de la ora 21:45, pe stadionul Steaua, iar duminică, la Vaduz, reprezentativa statului Liechetnstein, de la ora 19:00, acestea fiind ultimele două meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2022, organizat de Qatar.

Enes Sali, prima zi în cantonamentul naționalei. A mai jucat trei meciuri la naționala U16 și unul la U17

Pentru a juca în baraj, naționala României trebuie să-și păstreze locul 2, pe care-l ocupă în prezent. Rezolvarea este simplă: victorie în ambele confruntări, ca să nu stea și la mâna altor rezultate.

În perspectiva acestor partide, selecționerul Mirel Rădoi a convocat 26 de jucători, inclusiv pe , mijlocașul Farului Constanța născut pe 23 februarie 2006. Acesta se află în premieră la naționala de seniori, după ce a bifat trei meciuri la selecționata U16 și unul la U17, ambele în 2021.

Sali a ajuns în cantonamentul de la Mogoșoaia, și-a luat în primire camera în care va sta, 116, dar înainte a fost salutat de toți cei prezenți, printre care selecționerul Mirel Rădoi, secundul Emil Dică și directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

Enes Sali a realizat după 10 minute importanța momentului

Lista finală a celor convocați a fost anunțată de Rădoi pe 3 noiembrie, iar când a aflat că este în lot pentru meciurile cu Islanda și Liechtenstein, Sali a recunoscut că nu a știut cum să reacționeze.

„Am primit un mesaj. Nu știam cum să mai reacționez, era ceva șocant pentru mine, nu știam cum să reacționez. După 10 minute am realizat și am fost foarte bucuros. Va fi un sentiment plăcut, e un vis pentru mine.

Domnul Hagi mi-a spus să dau cât mai mult din mine, să am încredere și să merg acolo cu capul sus. Nu știu cum mă voi simți în vestiar, dar sper să mă acomodez repede și să mă înțeleg bine cu băieții. E alegerea 100%, joc pentru România”, .

Gică Hagi consideră că este bine ca Ensss Sali să crească într-un mediu bun

La rândul lui, antrenorul Farului, , câștigat cu 1-0, că Enes Sali mai are foarte multe de învățat. „Nu putem vorbi în fiecare zi despre acest lucru. Lăsați-l liniștit, este un copil.

Ne-am spus fiecare părerea și nu are rost să vorbim în fiecare zi despre asta. Trebuie să avem grijă de el, să-l creștem, pe el și pe toți ceilalți, care sunt tineri și talentați. România are resurse în continuare.

Este important să-l creștem într-un mediu bun. El să învețe, să se dezvolte, pentru că are foarte multe de învățat, sunt enervant de tineri toți, dar el e mai special”, a declarat Hagi.