Enes Sali visează deja la Balonul de Aur: ”Peste 5-10 ani mă văd într-un campionat puternic”. Video

Fotbalistul născut la Toronto este la primul gol marcat Liga 1, el reușind să înscrie ultimul gol al meciului cu Academica Clinceni, scor 5-0.

Tânărul fotbalist a devenit la 15 ani și 7 luni și din istoria competiției, record deținut până acum de Iosif Varga.

ADVERTISEMENT

Balonul de Aur, marele vis al lui Enes Sali

Deși este la doar al patrulea meci pentru Farul Constanța în Liga 1 și la prima reușită, Enes Sali este cu gândul la viitor și speră că într-o zi va ajunge să câștige trofee importante, printre care și Balonul de Aur.

”Mă simt foarte bine, a fost o experiență foarte frumoasă la meciul cu Academica Clinceni. Când am intrat în teren m-au ajutat și suporterii să am mai multă încredere în mine. Am intrat cu curaj și știam că o să dau gol.

ADVERTISEMENT

Peste 5-10 ani mă văd într-un campionat puternic și la un nivel foarte mare. Marele meu vis în fotbal este să câștig Champions League cu clubul, să câștig un trofeu mare cu lotul național și mai vreau să câștig Balonul de Aur”, a declarat jucătorul pentru Farul Constanta TV.

Dedicație pentru Gică Hagi

Enes Sali, care deși ar fi putut alege și Canada, țara în care s-a născut, a ținut să-i mulțumească lui Gică Hagi pentru faptul că l-a promovat la prima echipă și a ținut să-i dedice reușita superbă de la întâlnirea cu Academica Clinceni.

”Îmi place să driblez, este caracterizarea mea, și mă bucur că am putut să dau gol în această manieră. Îi mulțumesc domnului Hagi pentru tot ce mi-a oferit. Mi-a dat șansa să vin la echipa mare și debutez în acest campionat.

ADVERTISEMENT

Simt că am mai multă încredere în mine, dar trebuie să uit golul acesta. Ce a trecut nu mai contează astăzi și trebuie să muncesc în continuare și să dau cât mai multe goluri. Acest gol il dedic domnului Hagi și familiei mele”.

Cum l-au felicitat coechipierii după gol

Noua ”perlă” a lui Gică Hagi a menționat că tricoul de la întâlnirea cu Sepsi OSK; de acum o lună, care a însemnat debutul său la seniori, l-a păstrat și îl va înrăma.

”La școală cel mai mult îmi place sportul. Cu colegii de la școală vorbesc despre sport, mă întreabă cum e la echipa mare, cum e viața mea acum. Coechipierii m-au ridicat pe brațe, m-au felicitat cu toții în vestiar.

ADVERTISEMENT

La golul lui Adi Petre m-am gândit să bag piciorul și să marchez eu, dar mi-am dat seama că sunt în ofsaid. Știu că și Adi Petre are nevoie să înscrie și o să-l ajut în continuare să marcheze cât mai multe goluri. Tricoul în care am debutat o să-l țin pentru mine și o să-l pun în ramă”, a încheiat Enes Sali.