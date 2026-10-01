Cât se termină Polonia – România? Britanicii au dat scorul exact: „Vor obține 3 puncte”

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Duelul dintre Polonia și România este unul al ultimei speranțe pentru ambele formații, aflate pe ultimele două locuri în grupa din Liga Națiunilor. Englezii s-au încumetat să dea rezultatul final la meciul de la Varșovia.

Englezii au prezis rezultatul partidei Polonia – România

Veștile nu sunt tocmai bune pentru Gică Hagi și elevii săi, deoarece jurnaliștii britanici sunt de părere că pentru naționala României va urma a treia înfrângere consecutivă, chiar dacă va avea în față un adversar care a început aproape la fel de prost campania.

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”Deși România a demonstrat că poate marca goluri în această grupă, nu credem că este capabilă să păstreze poarta intactă, în deplasare, împotriva unei echipe precum Polonia, chiar dacă Lewandowski nu mai este forța de altădată.

Prin urmare, gazdele ar putea obține trei puncte, un rezultat care ar putea face diferența între supraviețuirea la acest nivel și retrogradarea”, a scris , care a pronosticat o victorie a Poloniei cu scorul de 2-1.

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Gică Hagi răsuflă ușurat înaintea jocului din Polonia

Cu două zile înaintea meciului cu Polonia, Gică Hagi a primit o veste extraordinară. Atacantul Dennis Man, care era dat incert din cauza unor probleme medicale, alături de restul lotului.

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Șansa ”tricolorilor” este dată de faptul că și în tabăra polonezilor e scandal mare. Un singur punct în două partide și un joc modest a fost de ajuns pentru a aprinde spiritele, iar .

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Duelul de la Varșovia dintre codașele Polonia și România se va disputa vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45. Partida va fi condusă de o , la centru fiind Urs Schnyder.