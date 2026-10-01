Sport

Cât se termină Polonia – România? Britanicii au dat scorul exact: „Vor obține 3 puncte”

După două eșecuri în Liga Națiunilor, pentru naționala României urmează întâlnirea din deplasare cu Polonia. Ce pronostic au dat englezii pentru jocul de la Varșovia.
Traian Terzian
01.10.2026 | 07:00
Cat se termina Polonia Romania Britanicii au dat scorul exact Vor obtine 3 puncte
ULTIMA ORĂ
Gică Hagi (61 de ani) a primit o veste proastă de la englezi înainte de Polonia - România. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Duelul dintre Polonia și România este unul al ultimei speranțe pentru ambele formații, aflate pe ultimele două locuri în grupa din Liga Națiunilor. Englezii s-au încumetat să dea rezultatul final la meciul de la Varșovia.

Englezii au prezis rezultatul partidei Polonia – România

Veștile nu sunt tocmai bune pentru Gică Hagi și elevii săi, deoarece jurnaliștii britanici sunt de părere că pentru naționala României va urma a treia înfrângere consecutivă, chiar dacă va avea în față un adversar care a început aproape la fel de prost campania.

ADVERTISEMENT

”Deși România a demonstrat că poate marca goluri în această grupă, nu credem că este capabilă să păstreze poarta intactă, în deplasare, împotriva unei echipe precum Polonia, chiar dacă Lewandowski nu mai este forța de altădată.

Prin urmare, gazdele ar putea obține trei puncte, un rezultat care ar putea face diferența între supraviețuirea la acest nivel și retrogradarea”, a scris Sports Mole, care a pronosticat o victorie a Poloniei cu scorul de 2-1.

ADVERTISEMENT
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a...
Digi24.ro
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR

Gică Hagi răsuflă ușurat înaintea jocului din Polonia

Cu două zile înaintea meciului cu Polonia, Gică Hagi a primit o veste extraordinară. Atacantul Dennis Man, care era dat incert din cauza unor probleme medicale, s-a antrenat la capacitate normală alături de restul lotului.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul: ”Cuvintele care l-au făcut pe Cristiano Ronaldo să plece de...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul: ”Cuvintele care l-au făcut pe Cristiano Ronaldo să plece de la echipa națională”

Șansa ”tricolorilor” este dată de faptul că și în tabăra polonezilor e scandal mare. Un singur punct în două partide și un joc modest a fost de ajuns pentru a aprinde spiritele, iar scaunul selecționerului Jan Urban se clatină serios.

ADVERTISEMENT

Duelul de la Varșovia dintre codașele Polonia și România se va disputa vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45. Partida va fi condusă de o brigadă de arbitri din Elveția, la centru fiind Urs Schnyder.

Ce diferență! Cristiano Ronaldo scandal fără precedent în Portugalia, Messi rege în Argentina...
Fanatik
Ce diferență! Cristiano Ronaldo scandal fără precedent în Portugalia, Messi rege în Argentina înainte de retragere
Cine transmite la TV meciul Polonia – România din Liga Națiunilor
Fanatik
Cine transmite la TV meciul Polonia – România din Liga Națiunilor
Edu Corlat ar putea fi primul român de la echipa mare a lui...
Fanatik
Edu Corlat ar putea fi primul român de la echipa mare a lui Real Madrid după Gică Hagi
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Anunț clar pentru Dinamo și Universitatea Craiova! Fotbalistul dorit de ambele cluburi nu...
iamsport.ro
Anunț clar pentru Dinamo și Universitatea Craiova! Fotbalistul dorit de ambele cluburi nu este de vânzare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!