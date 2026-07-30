Englezii au dat scorul exact la FK Auda – FCSB! Cine va obține calificarea?!

ADVERTISEMENT

FCSB vrea să răstoarne soarta calificării cu FK Auda, după 2-3 în fața letonilor pe Ghencea. Returul se joacă joi seară, de la 19:00, pe Voyo, iar presa din străinătate a scris deja despre acest meci. Concret, jurnaliștii străini nu consideră că „roș-albaștri” pot accede în runda următoare din Conference League.

Englezii au dat scorul exact la FK Auda – FCSB: 1-1

FCSB joacă joi seară, alături de CFR Cluj și U Cluj, manșa secundă a turului 2 din UEFA Conference League. , „roș-albaștri” au misiunea de a reveni și a învinge formația letonă la ea acasă, într-un meci cu , pentru calificarea în runda următoare. Doar că presa din străinătate este de altă părere. Britanicii consideră că Auda va trece mai departe în urma unui rezultat de egalitate.

ADVERTISEMENT

„Pronostic: Auda 1-1 FCSB (Auda se califică cu 4-3 la general). Auda va avea sentimentul că și-a făcut deja partea cea mai grea a muncii după victoria obținută în România. Deși va fi precaută în fața unei reacții din partea FCSB, credem că echipa gazdă, care a pierdut doar unul dintre ultimele șase meciuri disputate pe teren propriu, va reuși să-și apere avantajul din prima manșă și să obțină calificarea cu ajutorul unui rezultat de egalitate”, au notat jurnaliștii de la

Cum au descris-o jurnaliștii străini pe FCSB

Înainte de pronosticul oferit, britanicii au făcut și o scurtă descriere a celor două echipe. În cazul FCSB-ului, aceștia au făcut apel la trecut, menționând parcursul european al echipei, dar mai ales stagiunea trecută extrem de modestă, care a adus-o in ipostaza de a juca doar în Conference League.

ADVERTISEMENT

„FCSB este un club cu un istoric european semnificativ, în mare parte datorită succesului de la sfârșitul anilor ’80, când a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 și a terminat pe locul doi, în spatele lui AC Milan, doar trei ani mai târziu.

ADVERTISEMENT

În zilele noastre, FCSB a petrecut ultimele două sezoane concurând în faza Europa League, dar o campanie 2025-2026 dezamăgitoare a trimis-o în fazele preliminare ale Conference League. Giganții români se confruntă însă cu o luptă pentru prelungirea parcursului european după înfrângerea de joia trecută, rezultat care a reprezentat prima înfrângere a lui Marius Baciu de la preluarea frâielor în luna mai”, au mai scris britanicii, conform sursei precizate.

ADVERTISEMENT

Fostul dinamovist care crede totuși în calificarea FCSB-ului

Totuși, FCSB are parte și de susținători. Marius Niculae, fostul mare atacant dinamovist, a mărturisit că are încredere într-o eventuală calificare a „roș-albaștrilor”. Argumentele sale au fost experiența europeană a echipei, dar și forma bună arătată în campionat. „Are șanse să se califice deoarece are experiența necesară, mai ales cu experiența acumulată în Europa League.

Din punctul meu de vedere, ar trebui să plece cu prima șansă, deși rezultatul din meciul tur nu este de partea lor. În campionat e echipa de pe primul loc și eu cred că au șanse reale”, a declarat Marius Niculae, la

ADVERTISEMENT

Echipa care va trece cu bine de această „dublă” va înfrunta în turul următor pe învingătoarea din duelul Aluminij (Slovenia) – Dinamo Tirana (Albania). În turul din Slovenia, scorul înregistrat a fost 1-1.