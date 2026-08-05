Englezii au dat scorul exact la KuPS – Universitatea Craiova! Ce se va întâmpla în prima manșă din Finlanda

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Eliminată de Levski Sofia din preliminariile UEFA Champions League, Universitatea Craiova își continuă parcursul continental în Europa League. În turul 3 preliminar, gruparea din Bănie pornește cu prima șansă contra finlandezilor de la KuPS, iar acest aspect a fost confirmat și de jurnaliștii din Anglia, care sunt de părere că Universitatea va reuși să învingă în prima manșă din Finlanda, care se va disputa joi, de la ora 18:00.

Englezii au dat scorul exact la KuPS – Universitatea Craiova: 1-2

Mai exact, aceștia au prezis că Universitatea Craiova se va impune cu 2-1 în meciul de pe arena Kuopion keskuskentta. „Având în vedere parcursul bun al ambelor echipe în campionatele interne, este greu de anticipat care dintre ele va aborda confruntarea de joi cu un moral mai ridicat.

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Totuși, după ce au fost extrem de aproape de a se califica în penultimul tur preliminar al Ligii Campionilor, credem că oaspeții vor fi extrem de motivați de această dată și mizăm pe faptul că vor obține un avantaj minim, pe care îl vor duce cu ei în România înainte de returul care va avea loc săptămâna viitoare”, au notat cei de la înainte de .

Cum au caracterizat-o englezii pe Universitatea Craiova

Englezii au realizat o analiză a Universității Craiova înainte de duelul contra lui KuPS. „După ce au trecut de ML Vitebsk în primul tur, șansele ‘alb-albaștrilor’ de a se califica în faza principală a Champions League au fost rapid spulberate în runda următoare: au pierdut cu 1-0 în deplasare în fața bulgarilor de la Levski, iar ulterior au obținut doar o remiză, scor 2-2, pe stadionul Ion Oblemenco.

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Prin urmare, echipa antrenată de Filipe Coelho a ajuns în preliminariile Europa League pentru prima dată din anul 2000; dacă va reuși să treacă de KuPS, va depăși turul al treilea pentru doar a patra oară în istoria clubului. Deși au suferit o înfrângere dureroasă, scor 1-5, în fața celor de la Dinamo București, cei de la Universitatea Craiova pot fi mulțumiți de parcursul lor general de până acum în acest sezon.

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Ocupă locul al treilea în clasamentul Superligii, cu șase puncte acumulate în trei etape, și au câștigat Supercupa României luna trecută, învingând-o pe Universitatea Cluj la loviturile de departajare. Înfruntarea de joi seară cu echipa lui Nuutinen va marca un moment istoric pentru ‘alb-albaștri’, aceștia urmând să joace împotriva unei echipe finlandeze – fie într-un meci oficial, fie într-unul amical – pentru prima dată în istoria clubului”, au transmis englezii. .

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Pe cine ar putea întâlni Universitatea Craiova în play-off-ul Europa League

Dacă va reuși să treacă de KuPS, Universitatea Craiova va avansa în play-off-ul Europa League, ultimul tur înainte de faza ligii. Gruparea din Bănie ar întâlni învinsa din „dubla” Ararat-Armenia – Celje, din turul 3 al Champions League. În prima manșă, armenii au reușit să se impună pe teren propriu cu 2-1.

În cazul în care nu va reuși să obțină calificarea, gruparea pregătită de Filipe Coelho va juca în play-off-ul din UEFA Conference League, unde ar înfrunta formația care nu va avea câștig de cauză în „dubla” dintre Shamrock Rovers și Egnatia. Meciul tur, disputat în Irlanda, a fost câștigat cu 3-1 de echipa gazdă.