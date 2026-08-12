Englezii au dat verdictul! Cu ce scor se va termina meciul U Craiova – KuPS

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Meciul Universitatea Craiova – KuPS Kuopio, manșa secundă a turului trei preliminar din Europa League, se joacă joi seară de la ora 20:00 pe stadionul „Ion Oblemenco”. Turul de săptămâna trecută din Finlanda s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Așadar, duelul rămâne destul de echilibrat, cel puțin în teorie.

Pronosticul britanicilor înainte de U Craiova – KuPS Kuopio: calificare pentru olteni!

Totuși, pare că oltenii au prima șansă la calificarea în play-off-ul competiției. Iar în acest sens britanicii de la au oferit un pronostic menit să confirme această impresie. Ei au apreciat că sunt șanse mari ca gruparea din Bănie să câștige acest meci retur cu scorul de 2-1. Așadar, în viziunea lor, ar urma deci ca echipa antrenată de Filipe Coelho să își adjudece accederea în play-off-ul Europa League.

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Dacă acest scenariu se confirmă pe teren, Iar pentru calificarea în faza principală din Europa League se va duela cu

Cu cine ar putea juca Universitatea Craiova mai departe în cupele europene

, iar returul a fost programat să se dispute marți seară cu începere de la ora României 21:15. Celje a reușit să se impună, scor 2-0, cu două goluri marcate pe final. În cazul în care totuși campioana României va fi eliminată de KuPS Kuopio în turul trei preliminar din Europa League, atunci ea va „retrograda” din nou și va ajunge astfel în play-off-ul din Conference League.

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Acolo, ar urma să se dueleze cu pierzătoarea dublei din turul trei preliminar Europa League dintre Shamrock Rovers din Irlanda și Egnatia din Albania. În turul de pe teren propriu, irlandezii au câștigat cu scorul de 3-1 și sunt deci favoriți la calificarea în play-off-ul acestei competiții înaintea returului de joi seară din Albania.