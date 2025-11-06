Sport
După ce au prezis scorul corect din FCSB – Bologna, englezii au spus cât se termină meciul cu Basel

Jurnaliștii englezi au dat verdictul înainte de Basel - FCSB. Pe ce scor mizează experții care au nimerit pronosticul în precedentul meci al roș-albaștrilor, cel cu Bologna.
Iulian Stoica
06.11.2025 | 12:48
Dupa ce au prezis scorul corect din FCSB Bologna englezii au spus cat se termina meciul cu Basel
Ce pronostic au oferit englezii înainte de Basel - FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB o va întâlni pe Basel în etapa a 4-a din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Duelul se va disputa în Elveția, însă acest lucru nu i-a împiedicat pe jurnaliștii englezi să ofere un pronostic pro-campioana României.

Englezii au oferit pronosticul pentru Basel – FCSB

Duelul dintre FC Basel și FCSB se anunță a fi unul echilibrat. Deși evoluează în deplasare, campioana României are o formă mult mai bună decât adversarii direcți și pot spera la un triumf.

La capitolul de puncte acumulate în „Faza Ligii”, cele două formații stau la fel. Basel a câștigat în fața lui Stuttgart și a pierdut cu Lyon, respectiv Freiburg, pe când FCSB a triumfat în fața Go Ahead Eagles, dar a cedat cu Bologna și Young Boys Berna.

Englezii au oferit un pronostic surprinzător înainte de meciul direct dintre cele două echipe. Concret, jurnaliștii de la SportsMole mizează pe un rezultat de egalitate, iar scorul corect să fie 1-1.

De menționat este faptul că jurnaliștii au presupus scorul corect în precedentul meci al roș-albaștrilor, cel cu Bologna, când englezii au mizat pe 1-2 în favoarea italienilor.

Basel, mai bine cotată decât FCSB

Basel este, potrivit site-urilor de specialitate, mai valoroasă decât FCSB. Campioana Elveției atinge o cotă de 79,5 milioane de euro, pe când elevii lui Elias Charalambous însumează 48,43 milioane de euro.

Cel mai bine cotat jucător din lotul FCSB-ului este Darius Olaru, a cărui valoare atinge suma de 7,5 milioane de euro. De cealaltă parte, cel mai bine evaluat fotbalist de la Basel este Bénie Traoré, care este estimat la 10 milioane de euro.

