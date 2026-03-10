Englezii au făcut anunțul! Ce se va întâmpla cu Radu Drăgușin, aflat în lot pentru Atletico Madrid – Tottenham

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin nu a evoluat pentru Tottenham în faza ligii din UEFA Champions League, nefiind trecut pe listă la startul competiției deoarece era încă indisponibil din cauza accidentării suferite în ianuarie 2025. Fundașul român a fost inclus pe lista UEFA înainte de startul fazelor eliminatorii însă și ar putea să debuteze în meciul de la Madrid cu Atletico.

Radu Drăgușin, rezervă contra lui Atletico? Englezii au făcut anunțul

Radu Drăgușin ar urma să rămână pe bancă pentru meciul cu Atletico Madrid din prima manșă a optimilor UEFA Champions League, deoarece antrenorul Igor Tudor ar urma să mizeze în defensivă pe Cristian Romero, Kevin Danso și Micky van de Ven. Argentinianul revine în lotul echipei după o absență de o lună, acesta fiind suspendat în ultimele patru meciuri de campionat după cartonașul roșu încasat în meciul cu Manchester United.

Radu Drăgușin a fost titular în 4 din ultimele 6 meciuri disputate de Tottenham, dar . Iată care ar urma să fie primul 11 al lui Tottenham în meciul cu Atletico Madrid, conform celor de la : Vicario – Danso, Romero, van de Ven – Porro, Gallagher, Bissouma, Gray – Simons – Kolo Muani, Solanke

Englezii nu văd cu ochi buni meciul contra lui Atletico Madrid

, așadar partida cu Atletico Madrid nu reprezintă o prioritate în acest moment, iar englezii sunt de părere că echipa lui Diego Simeone se va impune. „Nu pare că seria de înfrângeri a lui Tottenham se va încheia acum. Tudor este deja într-o situație foarte dificilă cu fanii, în special din cauza faptului că retrogradarea din Premier League pare din ce în ce mai aproape.

Acest meci nu este o prioritate pentru Spurs, dar echipa trebuie să arate o figură cât mai bună în competiția de top a Europei. Tudor va numi un prim 11 puternic pentru meciul cu Atletico, dar e probabil ca jucătorii să nu aibă calitatea necesară pentru a trece de defensiva dură a adversarilor. Așadar, o victorie cu 2-0 pentru spanioli e rezultatul cel mai probabil, ceea ce ar însemna că Tottenham va avea un munte de urcat în retur”, a notat sursa menționată.

Ofertă fabuloasă pentru Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a avut mai multe oferte în perioada de mercato din iarnă, dar a decis să rămână la Tottenham. .