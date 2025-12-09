Sport

Au luat foc după golul anulat din Inter – Liverpool! „Așa ceva nu s-ar întâmpla în Premier League”. Video

Presa din Anglia a „explodat” după ce golul lui Ibrahima Konate din partida Inter - Liverpool a fost anulat de „centralul” Felix Zwayer. Concluzia britanicilor a fost una dură.
Bogdan Mariș
09.12.2025 | 23:24
Au luat foc dupa golul anulat din Inter Liverpool Asa ceva nu sar intampla in Premier League Video
ULTIMA ORĂ
Presa engleză a „explodat” după ce Liverpool a avut un gol anulat în partida cu Inter. FOTO: Liverpool FC (X)
ADVERTISEMENT

Prima repriză a partidei dintre Interul lui Cristi Chivu și Liverpool a fost una extrem de echilibrată, însă englezii puteau trece în avantaj în minutul 32, când Ibrahima Konate a trimis balonul în poartă cu o lovitură de cap. Reușita a fost însă anulată pentru un henț comis de Ekitike, iar presa engleză a criticat dur decizia luată de arbitrul Felix Zwayer.

Englezii au luat foc după faza controversată din Inter – Liverpool

În minutul 32 al partidei dintre Inter și Liverpool, oaspeții au beneficiat de o lovitură de colț. Szoboszlai a centrat în careu, iar mingea a fost deviată de Ekitike și van Dijk înainte de a ajunge la Ibrahima Konate, care a împins-o în poartă cu capul. Elevii lui Cristi Chivu au protestat, acuzând faptul că atacantul francez ar fi atins mingea cu mâna. Faza poate fi urmărită AICI.

ADVERTISEMENT

După mai multe minute, „centralul” Felix Zwayer a fost chemat la marginea terenului pentru a urmări faza, iar acesta a anulat reușita. Presa britanică a criticat decizia arbitrului. „Când nu ai noroc, chiar nu ai noroc. Arbitrul urmărește mai multe unghiuri ale incidentului și anulează golul pentru un henț al lui Ekitike. Acel gol nu ar fi fost anulat în Premier League, dar regulile din Champions League sunt mai stricte când vine vorba de hențuri”, au notat cei de la Sky Sports.

Cei de la Daily Mail au caracterizat într-un mod și mai dur decizia lui Zwayer. „Nimic nu pare că merge în favoarea lui Liverpool în acest sezon, iar acum golul prin care ar fi deschis scorul este anulat pentru un henț ‘soft’. Nu înțeleg cum s-a luat această decizie. Hugo Ekitike nu a știut nimic despre ce s-a întâmplat și nici măcar nu a înscris. Așa ceva nu s-ar întâmpla în Premier League”.

ADVERTISEMENT
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Digi24.ro
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale

Repriză nefastă pentru Inter contra lui Liverpool

Dincolo de golul anulat al lui Liverpool, prima repriză a partidei de pe San Siro a fost una extrem de neplăcută pentru Cristi Chivu. Tehnicianul român a pierdut doi fotbaliști în prima jumătate de oră a întâlnirii. Mai întâi, Hakan Calhanoglu a părăsit terenul în minutul 10, din cauza unor probleme la inghinali, iar apoi Francesco Acerbi a acuzat la rândul său probleme musculare.

ADVERTISEMENT
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat...
Digisport.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară

Din punct de vedere fotbalistic, „nerazzurrii” au avut o posesie superioară și mai multe șuturi spre poartă, însă singura ocazie cu adevărat importantă a echipei lui Cristi Chivu a sosit în prelungirile primei părți, când Alisson a salvat-o pe Liverpool la lovitura de cap a lui Lautaro Martinez.

Cum a explicat UEFA faza controversată din Inter – Liverpool

Faza controversată a fost explicată pe site-ul oficial al UEFA: „Jucătorul cu numărul 22 de la Liverpool (n.r. Hugo Ekitike) a atins mingea cu mâna stângă, care se afla într-o poziție nefirească, în afara corpului, înainte de marcarea golului”.

ADVERTISEMENT
Champions League, rezultate etapa 6. Dennis Man, introdus pe teren în PSV –...
Fanatik
Champions League, rezultate etapa 6. Dennis Man, introdus pe teren în PSV – Atletico Madrid! Barcelona întoarce scorul contra lui Eintracht
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Victorie clară în al doilea...
Fanatik
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Victorie clară în al doilea sfert de finală! Se știu primele două semifinaliste
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face...
Fanatik
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost o relație de dragoste-ură”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dan Șucu, dat de gol de un fost premier: 'Săracul, nu știe cum...
iamsport.ro
Dan Șucu, dat de gol de un fost premier: 'Săracul, nu știe cum să scape de fotbal. Soțiile au inițiative bengoase'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!