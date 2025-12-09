Au luat foc după golul anulat din Inter – Liverpool! „Așa ceva nu s-ar întâmpla în Premier League”. Video

ADVERTISEMENT

Prima repriză a partidei dintre Interul lui Cristi Chivu și Liverpool a fost una extrem de echilibrată, însă englezii puteau trece în avantaj în minutul 32, când Ibrahima Konate a trimis balonul în poartă cu o lovitură de cap. Reușita a fost însă anulată pentru un henț comis de Ekitike, iar presa engleză a criticat dur decizia luată de arbitrul Felix Zwayer.

Englezii au luat foc după faza controversată din Inter – Liverpool

În minutul 32 al partidei dintre Inter și Liverpool, oaspeții au beneficiat de o lovitură de colț. Szoboszlai a centrat în careu, iar mingea a fost deviată de Ekitike și van Dijk înainte de a ajunge la Ibrahima Konate, care a împins-o în poartă cu capul. Elevii lui Cristi Chivu au protestat, acuzând faptul că atacantul francez ar fi atins mingea cu mâna. Faza poate fi urmărită .

ADVERTISEMENT

După mai multe minute, „centralul” Felix Zwayer a fost chemat la marginea terenului pentru a urmări faza, iar acesta a anulat reușita. Presa britanică a criticat decizia arbitrului. „Când nu ai noroc, chiar nu ai noroc. Arbitrul urmărește mai multe unghiuri ale incidentului și anulează golul pentru un henț al lui Ekitike. Acel gol nu ar fi fost anulat în Premier League, dar regulile din Champions League sunt mai stricte când vine vorba de hențuri”, au notat cei de la .

Cei de la au caracterizat într-un mod și mai dur decizia lui Zwayer. „Nimic nu pare că merge în favoarea lui Liverpool în acest sezon, iar acum golul prin care ar fi deschis scorul este anulat pentru un henț ‘soft’. Nu înțeleg cum s-a luat această decizie. Hugo Ekitike nu a știut nimic despre ce s-a întâmplat și nici măcar nu a înscris. Așa ceva nu s-ar întâmpla în Premier League”.

ADVERTISEMENT

Repriză nefastă pentru Inter contra lui Liverpool

Dincolo de golul anulat al lui Liverpool, prima repriză a a fost una extrem de neplăcută pentru Cristi Chivu. . Mai întâi, Hakan Calhanoglu a părăsit terenul în minutul 10, din cauza unor probleme la inghinali, iar apoi Francesco Acerbi a acuzat la rândul său probleme musculare.

ADVERTISEMENT

Din punct de vedere fotbalistic, „nerazzurrii” au avut o posesie superioară și mai multe șuturi spre poartă, însă singura ocazie cu adevărat importantă a echipei lui Cristi Chivu a sosit în prelungirile primei părți, când Alisson a salvat-o pe Liverpool la lovitura de cap a lui Lautaro Martinez.

Cum a explicat UEFA faza controversată din Inter – Liverpool

Faza controversată a fost explicată pe : „Jucătorul cu numărul 22 de la Liverpool (n.r. Hugo Ekitike) a atins mingea cu mâna stângă, care se afla într-o poziție nefirească, în afara corpului, înainte de marcarea golului”.