Englezii au oferit verdictul cu privire la viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham!

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin (24 de ani) a evoluat foarte puțin sub comanda lui Roberto De Zerbi la Tottenham, iar englezii sunt de părere că e probabil ca internaționalul român să părăsească echipa în această vară. Gruparea londoneză are multe variante pentru postul de fundaș central și a făcut deja o primă ofertă pentru un fotbalist care a lucrat în trecut cu Roberto De Zerbi.

Radu Drăgușin, OUT de la Tottenham? Englezii au analizat situația fundașului român

Revenit pe teren la finalul anului trecut după accidentarea gravă la genunchi, Radu Drăgușin a primit oportunități în mandatele antrenorilor Thomas Frank și Igor Tudor, însă Roberto De Zerbi i-a oferit doar câteva minute, iar viitorul său la echipă este incert. „Drăgușin a ratat prima jumătate a sezonului din cauza unei accidentări la ligamentul încrucișat anterior și a avut oportunități limitate după revenire. Cristian Romero și Kevin Danso sunt înaintea lui în ierarhia fundașilor centrali dreapta.

ADVERTISEMENT

Spurs îl va înlocui pe Romero dacă acesta pleacă, iar fundașul lui Brighton & Hove Albion, Jan Paul van Hecke, care a lucrat anterior cu De Zerbi, se află pe lista lor de ținte. Se pare că Spurs va avea prea mulți fundași centrali și, prin urmare, Drăgușin ar putea fi vândut”, au notat cei de la , care au analizat toți jucătorii din lotul lui Spurs. .

Tottenham a făcut prima ofertă pentru favoritul lui Roberto De Zerbi

După cum au anunțat englezii, Tottenham este interesată de fundașul central al lui Brighton, internaționalul olandez Jan Paul van Hecke, fotbalist care a fost inclus de Ronald Koeman în lotul batavilor pentru Cupa Mondială. Londonezii au făcut deja o primă ofertă, care a fost însă refuzată de fosta echipă a lui Roberto De Zerbi.

ADVERTISEMENT

Totuși, e probabil ca mutarea să se finalizeze, deoarece fundașul de 25 de ani mai are contract cu Brighton doar până în 2027, așadar „pescărușii” vor fi nevoiți să îl vândă în această vară pentru a obține o sumă în schimbul său, iar olandezul își dorește să lucreze din nou cu antrenorul italian. Dacă van Hecke semnează cu Tottenham, ar deveni al șaselea fundaș central senior din lotul echipei, după Cristian Romero, Kevin Danso, Micky van de Ven, Radu Drăgușin și Luka Vuskovic, cel din urmă revenind la echipă după împrumutul la Hamburg. .