Sport

Englezii au prezis rezultatul la Bosnia – România: ”Favorită absolută”

Gabriel Neagu
16.11.2026 | 12:20
Englezii au prezis rezultatul la Bosnia Romania Favorita absoluta
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Specialiștii englezi au prezis deznodământul partidei dintre Bosnia și România. sursa foto: hetpa
Specialiștii din Marea Britanie au analizat ultimul duel al ”tricolorilor” din actuala campanie a Ligii Națiunilor. Aceștia au lansat un pronostic pentru meciul de la Zenica.
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România va întâlni Bosnia, marți, la Zenica, de la ora 21:00, în ultima etapă din grupa Ligii Națiunilor. Duelul este decisiv pentru viitorul „tricolorilor”, care au nevoie de un succes pentru a spera la salvarea de la retrogradare în Liga Națiunilor.

Englezii au tras primele concluzii înaintea meciului crucial dintre Bosnia și România

Cu doar o zi înaintea ultimului duel din campania de Liga Națiunilor, jurnaliștii britanici au prefațat partida dintre România și Bosnia. Aceștia consideră că, în ciuda victoriei ”tricolorilor” contra Poloniei (2-1), selecționata lui Sergej Barbarez pleacă din postura de favorită și își va adjudeca victoria la diferență minimă de goluri, 2-1.

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”Bosnia-Herțegovina a pierdut poate în fața Suediei la sfârșitul săptămânii, dar a dat dovadă de rezistență pe tot parcursul acestei campanii din Liga Națiunilor și va fi considerată marți favorită absolută. România a întâmpinat dificultăți în Liga B și, având în vedere forma dezastruoasă pe care o afișează în deplasare – fără a mai menționa cele patru înfrângeri suferite în acest sezon –, ar fi surprinzător ca oaspeții să evite o nouă înfrângere”, au scris jurnaliștii de la Sports Mole.

Ultimele dueluri directe dintre România și Bosnia par să le dea dreptate specialiștilor din Marea Britanie. ”Dragonii” au ieșit învingători în toate ultimele trei meciuri disputate împotriva selecționatei lui Gică Hagi. Dacă ne uităm la ultimele cinci partide, raportul de forțe rămâne înclinat covârșitor în favoarea echipei lui Sergej Barbarez: Patru victorii pentru Bosnia și o victorie a ”tricolorilor”.

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România se poate salva de la retrogradarea în Liga Națiunilor

După 5 partide disputate în faza grupelor din Liga Națiunilor, ”tricolorii” mai au speranțe la salvarea de la retrogradarea în al treilea eșalon valoric. România se află pe ultimul loc, cu trei puncte. Totuși, ocupanta poziției a treia, care asigură o nouă prezență în a doua urnă valorică, este Polonia, cu 4 puncte. Astfel, diferența dintre cele două naționale este de numai o lungime și poate fi recuperată în ultima rundă.

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În partida decisivă, România va întâlni Bosnia, la Zenica, și speră într-o evoluție cu un deznodământ asemănător celei contra Poloniei, de la București. ”Vulturii albi” vor avea o misiune mai dificilă decât contracandidata din lupta pentru salvarea de la retrogradare. Aceștia vor primi vizita liderului grupei, Suedia, pe Narodowy Stadium. Polonia este obligată să câștige pentru ca soarta echipei naționale să nu depindă de rezultatul României. Acesta este clasamentul Grupei H din Liga Națiunilor:

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  1. Suedia (10-5) – 13 puncte
  2. Bosnia (8-6) – 8 puncte
  3. Polonia (8-6) – 4 puncte
  4. România (5-14) – 3 puncte
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