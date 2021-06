Englezii, bântuiţi de ultimele două înfrângeri cu România! Ce amintiri au Owen, Gerrard sau Scholes: “Ţipau în vestiar, au luat-o razna”

, iar ultimele două victorii, de la CM 1998 şi EURO 2000, încă îi bântuie pe englezi. FANATIK îţi prezintă amintirile mai multor jucători ai Albionului din aceste două meciuri, iar şirul este deschis de Graeme Le Saux, învins de Dan Petrescu în duelul de la Mondialul francez.

ADVERTISEMENT

Englezii, bântuiţi de ultimele două înfrângeri cu România: “Am fost scos ţapul ispăşitor”

Pe 22 iunie 1998, România învingea Anglia, scor 2-1, în al doilea meci din Grupa G de la , iar Dan Petrescu marca golul victoriei în minutul 90. Reuşita a venit după ce “Bursucul” a câştigat un duel cu Graeme Le Saux, colegul său de la Chelsea. Fostul fotbalist englez şi-a adus aminte de golul lui Dan Petrescu în autobiografia apărută în 2008.

“Jucam în banda stângă şi am văzut cum Dan îşi începe cursa spre zona centrală. Am sperat că cineva îi va lua mingea, dar nu a apărut nimeni şi am început să-l urmăresc. În timp ce fugeam, braţul lui m-a lovit în faţă şi m-a dat înapoi. Unii spun că şi-a protejat bine mingea, alţii că m-a faultat. Am fost surpins că l-a învins pe Seaman. Am fost scos ţapul ispăşitor şi am fost măcelărit. Zilele de după meci au fost oribile”, a povestit Graeme Le Saux.

Michael Owen: “Golul lui Dan Petrescu ne-a şocat”

Michael Owen a marcat singurul gol al Angliei în înfrângerea din 1998, pe când avea 18 ani şi 190 de zile, iar momentul a fost ilustrat în autobiografia “Off the record”.

ADVERTISEMENT

“Primul meu gol la un Campionat Mondial are un loc special în inima mea. Când Alan Shearer a centrat, mingea a lovit un fundaş român şi a ajuns perfect la mine, iar portarul nu a avut nicio şansă. Am mai avut un şut care a lovit bara, credeam că pot câştiga meciul de unul singur. Credeam că ne-am asigurat remiza, dar am greşit. Golul victoriei marcat de Dan Petrescu în ultimul minut ne-a şocat”.

Atac la selecţioner după România – Anglia 3-2: “Nu am putut să nu mă gândesc că a fost vina antrenorului”

Ultimul meci dintre Anglia şi România s-a jucat pe 20 iunie 2000, la Campionatul European din Belgia şi Olanda. Duelul era unul decisiv pentru calificarea în sferturile de finală, iar golul victoriei pentru tricolori a venit din nou dramatic, în minutul 89, când Ionel Ganea a transformat perfect un penalty.

Michael Owen şi-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor, după ce înscrisese chiar înainte de pauză şi o aducea în avantaj pe Anglia. Fostul atacant şi-a adus aminte în autobiografia sa şi de episodul EURO 2000.

ADVERTISEMENT

“Chiar înainte de pauză, mingea a ajuns la mine şi am strecurat-o pe lângă portar şi am marcat. Steagul tuşierului era sus, chiar dacă pe reluări am văzut că eram în joc. Câteva minute mai târziu am marcat şi golul a rămas. La 2-2 am fost schimbat şi românii au marcat iar, când eu nu mai eram pe teren. Nu am putut să nu mă gândesc că a fost vina antrenorului”.

“Presa a fost fără milă”

De la Michael Owen trecem la Kevin Keegan, selecţionerul Angliei la EURO 2000. Fostul internaţional englez a vorbit despre meciul de acum 21 de ani în autobiografia “Viaţa mea în fotbal”.

“Nu am jucat foarte bine cu Germania, dar am fost echipa mai bună. Totul s-a decis în finala grupei cu România. Am revenit pe tabelă şi am intrat la pauză cu 2-1, dar am irosit tot avantajul după pauză. La 2-2, Phil Neville a faultat şi au primit penalty-ul decisiv. Tot optimismul s-a dus în opt zile. Presa a fost fără milă şi am încercat să nu iau personal abuzul, dar nu mi-a fost uşor”.

“Jucătorii au luat-o razna, ţipau în vestiar după meci”

Steven Gerrard a fost rezervă neutilizată în meciul cu România şi a privit de pe margine cum colegii lui pierdeau meciul decisiv pentru calificarea în sferturi. Actualul antrenor al lui Rangers şi-a adus aminte de atmosfera din vestiar de la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

“Jucătorii au luat-o razna, ţipau în vestiar după meci. Ince, Adams şi Keown erau cei mai nervoşi. Scuipau venin pentru eliminarea de la EURO 2000. Toţi erau supăraţi, dar nu au existat reproşuri între noi. Câţiva au mers să-l consoleze pe Phil Nevile, nimeni nu l-a învinuit. Alţii stăteau cu prosopul pe cap, fără să spună nimic. A fost un dezastru”.

“Am fost haotici în apărare”

Gary Neville, integralist în înfrângerea cu România, a privit din teren cum Phil Neville, fratele său, a comis faultul care le-a adus tricolorilor penalty-ul din penultimul minut.

“La meciul cu România, ultimul, aveam nevoie de un egal pentru calificarea în sferturi, dar am fost haotici în apărare. Nu am putut controla jocul şi nu adunam prea multe pase legate. În minutul 88, Viorel Moldovan s-a strecurat în careu şi Phil i-a agăţat piciorul. Nu a fost cel mai bun tackle din lume. Trebuia să rămână pe picioare. Ganea a marcat din penalty şi noi eram eliminaţi. Phil era devastat în vestiar şi i-am spus de mai multe ori că nu trebuie să se simtă vinovat. ‘Suntem de rahat, Phil. Oricum am fi fost eliminaţi în curând’, şi-a amintit Gary Neville în autobiografia “Red”.